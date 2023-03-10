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Cumhur İttifakı genişliyor kulisler dalgalandı! Yeniden Refah Partisi birkaç gün içinde...

Cumhur İttifakı genişliyor kulisler dalgalandı! Yeniden Refah Partisi birkaç gün içinde...

Cumhur İttifakı başka partileri de yanına alarak 2023 seçimlerine girmek için harekete geçti. Kulislerde konuşulanları aktaran CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, "HÜDAPAR'ın AK Parti listelerinde seçime gireceği neredeyse kesin gibi. Yeniden Refah Partisi'nin kararı birkaç gün içerisinde verebilir." dedi.

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Cumhur İttifakı cephesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Bahçeli ile sonra diğer ortağı BBP Genel Başkanı Destici ile görüştü.

Peki kulislerde neler konuşuluyor, hangi partiler Cumhur İttifakı yolunda ilerliyor?

Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığı şartıyla masaya dönebileceği kulisini aktararak dikkatleri üzerine çeken CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, bu kez de Cumhur İttifakı'nın genişleme planının perde arkasını anlattı:

HÜDA-PAR, ANAP, DSP, Yeniden Refah Partisi

HÜDAPAR, ANAP, DSP, Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler devam ediyor. DSP ve ANAP yeşil ışık yakmıştı. HÜDAPAR'n AK Parti listelerinde seçime gireceği neredeyse kesin gibi. Yeniden Refah Partisi'nin kararı bir kaç gün içerisinde verebilir. Fatih Erbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu, sembolik bir anlamı var. Saadet Partisi, Milli Görüş'ün ana adresi olarak gösteriliyordu. Ancak Millet İttifakı'ndaki rolü Milli Görüş tabanını rahatsız ettiği iddia ediliyor. Saadet'in bu tavrından rahatsız olanların Yeniden Refah Partisi'ne yöneldiği söyleniyor.

Erdoğan-Destici görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Büyük Birlik Partisi Başkanı Destici ile görüştü. Bu seçimde yüzde 10 baraj yok, yüzde 7'ye indi. İttifakta olanlar baraja takılmayacak. BBP de ittifakın çatısı altında ama kendi adaylarını çıkarmak istiyor. Bunun bir diğer gerekçesi de her ilde aday çıkarırsak cumhurbaşkanlığı seçimine de destek vermiş olur. Handikapları da var. İttifak içindeki diğer vekil adaylarının oylarını bölebilir mi? İl il bu konulara çalışılıyor. Bu çalışmalara göre BBP'nin pozisyonu belli olacak. 

Burada öncelenen mesele Meclis çoğunluğu nasıl sağlanacak sorusuna verilecek cevaba göre şekillenecek. İttifak protokolünün YSK'ya sunulması, YSK tarafından seçim takviminin açıklanmasından 5-6 gün sonra gerçekleşecek.

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