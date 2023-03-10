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Bakan Çavuşoğlu 'hasar tespit raporu' iddialarına tarih vererek cevap verdi!

Bakan Çavuşoğlu 'hasar tespit raporu' iddialarına tarih vererek cevap verdi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefetin, depreme ilişkin bir hasar tespit raporu hazırlanmadığı yönündeki iddiasına yanıt vererek, “Raporun Mart ayı içinde, 20 Mart’ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesinde tamamlanmasını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

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Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin, henüz depreme ilişkin bir hasar tespit raporu hazırlanmadığı yönündeki iddiasına ilişkin basın mensuplarının sorduğu soruyu yanıtladı.

Kurumların deprem sonrası hasar tespit ve ihtiyaç değerlendirme raporu çalışmalarına süratle başladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Eşzamanlı olarak, Bakanlığımız BM Kalkınma Programı, Dünya Bankası ve AB temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Bu istişareler sonucunda, uluslararası standart haline gelmiş metodolojiyle uyumlu bir hasar tespit raporunun da hazırlanması için gerekli çalışmalara başlandı. ‘Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi (TERRA)’ adını verdiğimiz rapor; Hükümetimizin sahipliğinde ve öncülüğünde, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda, UNDP-Dünya Bankası-AB uzmanlarının desteğiyle hazırlanıyor” diye konuştu.

Sadece fiziki hasarı değil, yol açtığı ekonomik ve sosyal kayıpları da kapsadığının altını çizen Çavuşoğlu, “Bu sadece yıkılanın aynısını yerine koymayı hedeflemiyor. Afetten etkilenen bölgelerimizin en dayanıklı, doğa dostu, ekonomik-sosyal açılardan sürdürülebilir şekilde yeniden inşası için ihtiyaç duyulan kaynağı tespit etmek anlayışıyla hazırlanıyor. Bu nitelikleriyle ülkemiz bakımından bir ilki teşkil ediyor. Raporun Mart ayı içinde, 20 Mart’ta AB tarafından düzenlenmesi öngörülen uluslararası konferans öncesinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Şimdiye kadar zaten BM Acil İnsani Yardım Çağrısı’nın yanı sıra, Dünya Bankası ve EBRD ülkemize bu ihtiyaç kapsamında proje odaklı finansman kararı aldı. Bu çalışma çok önemli bir referans teşkil edecek, gerek konferans kapsamında ülkemize kaynak tahsisi, gerekse toparlanma ve yeniden inşaya yönelik projelerimize sağlanacak uluslararası finans bağlamında” açıklamasında bulundu.

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