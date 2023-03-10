Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı 'Siz sustukça ben soracağım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşımda bulunarak "Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

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Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da söz konusu cinayet için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tepkisiz olmakla suçlayarak 'her cuma aynı soruyu onlara soracağım' demişti.

Siz sustukça ben soracağım

Ahmet Davutoğlu bugün de cinayetle ilgili paylaşımda bulundu. Davutoğlu şu ifadeleri kaydetti:

Sinan Ateş öldürüleli, 10 hafta, 70 gün, 1680 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim.