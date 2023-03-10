BIST 5.408
DOLAR 18,96
EURO 20,17
ALTIN 1.124,16
HABER /  GÜNCEL

Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı 'Siz sustukça ben soracağım'

Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı 'Siz sustukça ben soracağım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili paylaşımda bulunarak "Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

Abone ol

Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktıkları sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da söz konusu cinayet için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tepkisiz olmakla suçlayarak 'her cuma aynı soruyu onlara soracağım' demişti.

Siz sustukça ben soracağım

Ahmet Davutoğlu bugün de cinayetle ilgili paylaşımda bulundu. Davutoğlu şu ifadeleri kaydetti:

Sinan Ateş öldürüleli, 10 hafta, 70 gün, 1680 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz sustukça ben sormaya devam edeceğim.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor resmen duyurdu! Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı tazminat ödenmeyecek ama...
Trabzonspor resmen duyurdu! Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı tazminat ödenmeyecek ama...
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na cevap: “İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim”
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na cevap: “İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim”
Erdoğan Meclis'i feshedecek mi? Bülent Turan açıkladı
Erdoğan Meclis'i feshedecek mi? Bülent Turan açıkladı
Cumhur İttifakı genişliyor kulisler dalgalandı! Yeniden Refah Partisi birkaç gün içinde...
Cumhur İttifakı genişliyor kulisler dalgalandı! Yeniden Refah Partisi birkaç gün içinde...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması
188 bin TOKİ binaları nasıl sapasağlam kaldı TOKİ Başkanı anlattı
188 bin TOKİ binaları nasıl sapasağlam kaldı TOKİ Başkanı anlattı
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: HDP ve CHP'li üyeler kaçak yapının önünü açtı
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: HDP ve CHP'li üyeler kaçak yapının önünü açtı
Adıyaman Valisi sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti! Depremzedelere gülünce tepki görmüştü...
Adıyaman Valisi sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti! Depremzedelere gülünce tepki görmüştü...
Bugün başlıyor yarın gece sona erecek! Sarı kodla uyarı geçildi
Bugün başlıyor yarın gece sona erecek! Sarı kodla uyarı geçildi
Seçim öncesi TBMM harekete geçti: Akaryakıta kallavi indirim geliyor!
Seçim öncesi TBMM harekete geçti: Akaryakıta kallavi indirim geliyor!
Ronaldo'yu delirten tezahürat! Su şişelerini tekmeledi tribünlere hareket çekti
Ronaldo'yu delirten tezahürat! Su şişelerini tekmeledi tribünlere hareket çekti
14 Mayıs'ta seçim için jet kararlar... Resmi Gazete'de yayınlandı! YSK takvimi açıkladı
14 Mayıs'ta seçim için jet kararlar... Resmi Gazete'de yayınlandı! YSK takvimi açıkladı