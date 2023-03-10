AK Parti’de 3. dönem depremi! Kim gidiyor kim kalıyor? Osman Diyadin o listeyi açıklayacak
Seçimlerin giderek yaklaşmasıyla artık hazırlıklar da yavaş yavaş hız kazanmaya başladı. AK Parti'de 3. dönem depremi yaşanırken gidecek ve kalacak olan isimleri internethaber.com yazarı Osman Diyadin açıklıyor.Abone ol
14 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan seçim öncesi hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. AK Parti'de de milletvekili aday listeleri üzerine hazırlıklar hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'i feshederek seçim kararı alması durumunda Milletvekili listeleri 11 Nisan'da YSK'ya sunulacak. AK Parti'de "Kabine'deki bakanlar milletvekili olsun" eğilimi ağır basarken, bakanların illerde aday listesinin ilk sırasına konulacağı söyleniyor.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayın konuğu gazeteci Osman Diyadin ile bu konuyu değerlendiriyor.