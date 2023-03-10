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Seçim öncesi AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne sürpriz ziyaret!

Seçim öncesi AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne sürpriz ziyaret!

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte Türkiye sandığa gidecek. Ankara'da "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna cevap aranırken yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı bugün saat 18.00'de makamında ziyaret edecek. İşte sürpriz görüşme öncesi detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı bileşenleriyle bir görüşme gerçekleştirdikten sonra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

Fatih Erbakan: Kendimiz aday çıkartıyoruz

Sürpriz görüşme öncesi geçtiğimiz günlerde açıklama yapan 'Seçime üçüncü ittifakla mı gireceksiniz?' sorusuna Fatih Erbakan, "Biz kendimiz Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere giriyoruz. Kendimiz aday çıkartıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhur ittifakı genişleyecek mi?

Geçen günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

"DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." yanıtını verdi.

"Bugünkü görüşmede ittifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusunu Destici, "Mutlaka. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz." diye cevapladı.

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