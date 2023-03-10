AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret! Cumhur İttifakı genişliyor mu?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Yıldırım görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki seçimlerle ilgili, karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah birlikte bu seçimlerde yol yürüyelim." dedi..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün canlı yayında seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Millet İtifakının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısına çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı ise büyük krizlerin ardından belirlendi.

Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.

Yeniden Refah Partisi kısa sürede 269.391 üyeye ulaştı

Saadet Partisi'nin CHP'yle yakınlaşmasının ardından tepki gösteren seçmen partiden uzaklaştı.

Bu süreçte Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi ise kısa sürede 269.391 üyeye ulaştı.

Bu kapsamda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.

"Teklif gelirse değerlendiririz"

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na, yeni partilerin katılacağı iddiası ortaya atılmıştı.

Anavatan Partisi ile Demokrat Sol Parti'nin ittifaka katılacağı belirtilmiş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Teklif gelirse değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'den Yeniden Refah'a ziyaret

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, saat 18.00’de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti.

Binali Yıldırım'dan açıklama: "Çok verimli bir görüşme oldu"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Seçim takvimi netleştikçe partiler arası görüşme trafiği yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ettik. Önümüzdeki seçimlerle ilgili, karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah birlikte bu seçimlerde yol yürüyelim. Fatih Bey kendi partisiyle değerlendirmelerini yapıp görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklar. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Fatih Erbakan'dan açıklama

"Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıp istişare edeceğiz."

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