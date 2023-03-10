Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı’nda konuşuyor.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Risk Kalkanı Modeli II. Toplantısı’nda konuştu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 932'ye ulaştı.

Şu ana kadar 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi, bunların da 6 bin 265'i yabancı uyruklu... Şu ana kadar da gerek DNA anlamında gerek parmak izi anlamında 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Emniyetimize başvuru sayısı ise toplam 264.

Enkaz kaldırma süreci 11 elde eş zamanlı sürüyor. Yeni yerleşim alanlarının çalışmalarını yapıyoruz. Bekleyecek bir dakikamız bir saniyemiz yok.

Bilim insanlarıyla bu konuda hemfikiriz. En kıza zamanda yerleşim yerlerini yapacağız. 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Diğer illerde de hasar tespit çalışmalarını hızla tamamlayacağız.

İşin sonuna kadar da sadece bu deprem değil, bundan sonra da ülkemize karşı olacak tüm risklere karşı bir kalkan oluşturalım. Buradaki düzenlemeler, yeni kanun dahil tüm hazırlıkları bilim insanlarımızı kendi alanında uzman arkadaşlarımızın fikirleri doğrultusunda yapalım istiyoruz.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremler 14 milyonumuzu derinden yaralayan, birçok ocağa ateş düştü ve 85 milyonun yardım etmek amacıyla bu bölgeye seferber olduğu süreci yaşatmıştır.

İlk andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'daki AFAD'daki koordinasyon merkezinde, bakanlarımız ve tüm birimlerimizle afet bölgesindeydik, gece gündüz çalışmalarımızı yürüttük.

Yeni yerleşim yerlerinin çalışmalarını yapıyoruz

Gerek prefabrik, gerek çelik yapıda gerek konteyner olmak üzere vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamları için süreçleri yürütüyoruz. Enkaz kaldırma sürecinde çevresel hangi önlemleri almamız gerektiği, çıkan malzemelerin ülke ekonomisine nasıl katkı sağlar gibi konuları da görüştük. Elimizde çok kıymetli veri var. Yeni yerleşim alanlarının çalışmalarını yapıyoruz.

Şehirlerimizin yeniden tarihiyle kültürüyle ihyası için süreci yürütüyoruz. Uzman bilim insanlarımızla, AFAD'ımızla hep birlikte uyum içerisinde yeni yerleşim alanlarıyla ilgili süreci istişare ediyoruz.

"5 ilimizde hasar tespit çalışması tamamlandı"

Bizim bekleyecek 1 dakikamız, saniyemiz yok. Bütün bilim insanlarımızla hemfikiriz. Bir taraftan hasar tespit çalışmamız devam ediyoruz. 1 milyon 706 bin binana inceleme yapıldı. Bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün ağır hasarlı, acil yıkılacak olduğunun tespitini yapmış olduk. 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Diğer illerimizde de %90 seviyesindeyiz. Yıkılan binaların %96.6'sının 99 öncesi.

İlk andan itibaren hem yereldeki hem de uluslarasındaki üniversitelerimizde şehirlerimizin ihya dönemini yürütüyoruz. Amacımız şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle koruyacak anlayışla, çevresini, doğasını koruyacağız. Şehrin 50-100 yılını planlayacak şekilde bakıyoruz.

11 ilimizi afetlere karşı dirençli hale getireceğiz

Her bir kurulumuz oluşturulurken kendi meslek dallarına ilişkin daha öne çıktığı alanlarda belirledik. Afet öncesi yapılması gerekenler, sonrası, yeni teknolojiler gibi alanda belirlemiş olduk. Her kurulumuzdan arkadaşlarımız sürece katkı sağlayacak. 11 ilimizi gerekse şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirecek kurumlarımız hakkında bilgi vermek istiyorum.

Birincisi sosyal politikalar kurulu. İkinci kurulumuz deprem ve yer bilimleri, aktif fay hatlarının dijitalleştirilmesine. Buradaki zeminin depremlere karşı güvenli olup olmadığını araştırılması ve bu noktadaki tüm hazırlıklara yönelik verileri paylaşacaklar. Hasar tespit kurulu: Tüm Türkiye'deki riskli yapıların tespitini yapacak. Bu tespitle birlikte yapılması gerekenleri de ortaya koyacağız.

Enkaz ve atık yönetim kurulu: Afet sonrası atıklar başta olmak üzere çok sayıda atık türü ortaya çıkmakta. Şehirleri inşa ve ihya kurulumuz afetle birlikte meydana gelen tahribatı giderecek. Geçici ve kalıcı konutlar yapacak.

Kentsel ve kırsal dönüşüm kurulu: Dirençli şehirlerin inşası adına başta kentsel dönüşüm olmak üzere ülkemizin 81 ilinde bu çalışmalara ilişkin vizyon ortaya koyacaklar.

Mekânsal planlama kurulu: Bu kurulumuzda afetlere duyarlı planlı yaklaşımların, yeni yerleşim yerlerin doğru zeminde olup olmadığına ilişkin ihya sürecimize yön verecekler.

Yeni yapı teknolojileri kurulu: Afet riski bölgelerindeki kamu binaları ve diğer binalarımıza ilişkin yeni yapım teknolojilerini hem dünyadan hem Türkiye'den yeni tüm teknikleri tüm süreçleri yönetecek ve bize yön verecek bir anlayışla çalışmalarını yürütecekler.

Coğrafi: Ülkemizi afetlere dirençli hale getirecek çalışmaları yürütüyoruz. Teknolojinin tüm imkanlarını e-Devlet çatısı altında toplayacağız.

Kuraklığı gözeteceğimiz, suyumuzu en verimli şekilde kullanacağımız anlayışla bu kurum da çalışmalar yapacak. Ülkemizin 81 ilinde uygulanacak altyapıyı ortaya koyacak.

Kentsel ve kırsal altyapı kurumu: Şehirlerimizin altyapısını da dirençli hale getirecek, enerjiden suya kadar adımları atıyor olacağız. Burada iletişim hatları da değerlendirilecek. İlgili hangi kurumumuz varsa o da çalışmaya dahil olacak.

Tarihi ve kültürel miras kurulu: Tarihimizi korumak zorundayız. Buradaki demografik yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için tarihi bilmeniz gerekiyor. Orada da hocalarımızın görüşünü aldık. Buradaki her şehrin kendine has kültürünü koruyacağız. Adıyaman'da Nemrut'un hikayesini, Kahramanmaraş'taki bin yıllık geçmiş hikayesini koruyacağız.

Kriz yönetim ve iletişim kurulu: Afet öncesi ve sonrası, okullarımızda eğitimden iletişime, insanlarımızın şeffaf bir şekilde bilgilendirmesine yönelik süreci yönetecekler. Bir ofisimizi İstanbul'a bir ofisimizi de deprem bölgesine kuracağız.

Biz daha önceki afetlerde ne yaptıysak bu afette de vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bilimin ışığında tutmaya devam edeceğiz.

Her bir hocamıza, buraya gelen tüm bilim insanlarımıza sürece yaptıkları katkılardan dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızı tüm illerimizde eş zamanlı yürüteceğiz.