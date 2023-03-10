Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi! Tazminat almadı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödeneceğini açıkladı.

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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir."