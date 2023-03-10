BIST 5.385
DOLAR 18,96
EURO 20,24
ALTIN 1.133,25
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi! Tazminat almadı

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi! Tazminat almadı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödeneceğini açıkladı.

Abone ol

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Cem Uzan'dan 7 yardımcılı formüle tepki! İntihar mı etmek istiyorsunuz
Cem Uzan'dan 7 yardımcılı formüle tepki! İntihar mı etmek istiyorsunuz
Pegasus'tan "14 Mayıs" açıklaması
Pegasus'tan "14 Mayıs" açıklaması
Saadet Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Verilecek desteğin oranı 'bu olur' denildi
Saadet Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Verilecek desteğin oranı 'bu olur' denildi
Seçim öncesi AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne sürpriz ziyaret!
Seçim öncesi AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne sürpriz ziyaret!
Reklam filmlerinde rol almıştı! 7 yaşındaki Mısra'dan acı haber
Reklam filmlerinde rol almıştı! 7 yaşındaki Mısra'dan acı haber
Bakan Çavuşoğlu 'hasar tespit raporu' iddialarına tarih vererek cevap verdi!
Bakan Çavuşoğlu 'hasar tespit raporu' iddialarına tarih vererek cevap verdi!
AK Parti’de 3. dönem depremi! Kim gidiyor kim kalıyor? Osman Diyadin o listeyi açıklayacak
AK Parti’de 3. dönem depremi! Kim gidiyor kim kalıyor? Osman Diyadin o listeyi açıklayacak
Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı 'Siz sustukça ben soracağım'
Ahmet Davutoğlu'ndan Sinan Ateş paylaşımı 'Siz sustukça ben soracağım'
Depremzede sürücü aracıyla 8 metre yükseklikten düştü
Depremzede sürücü aracıyla 8 metre yükseklikten düştü
Trabzonspor resmen duyurdu! Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı tazminat ödenmeyecek ama...
Trabzonspor resmen duyurdu! Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı tazminat ödenmeyecek ama...
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na cevap: “İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim”
Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na cevap: “İyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim”
Erdoğan Meclis'i feshedecek mi? Bülent Turan açıkladı
Erdoğan Meclis'i feshedecek mi? Bülent Turan açıkladı