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CHP'nin ilk transferi Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi oldu! Diyarbakır Milletvekili oluyor Türkan Elçi kimdir?

CHP'nin ilk transferi Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi oldu! Diyarbakır Milletvekili oluyor Türkan Elçi kimdir?

DİYARBAKIR'da tartışmalı bir cinayete kurban giden Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi siyasete atılıyor. Elçi, CHP'den Diyarbakır Milletvekili adayı olacak...

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından milletvekili listelerine yoğunlaşan CHP, ilk flaş transferini yaptı. Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi'ye Diyarbakır'dan milletvekili adaylığı teklif edildi. 

Gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’ye CHP tarafından Diyarbakır Milletvekilliği önerildi. Elçi’nin yarın cevabını bildirmesi ve 'evet' demesi bekleniyor" bilgisini verdi.

Türkan Elçi kimdir?

Türkan Elçi, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015'te çıkan çatışmada hayatını kaybeden Tahir Elçi'nin eşidir.  O dönem Diyarbakır Baro Başkanı olan Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te, merkez Sur ilçesindeki çatışmalarda hasar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptıktan sonra, silahlı saldırıda öldürüldü. 

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