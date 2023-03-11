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Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi çadırda geçirecek! O çadırda Mansur Yavaş'la yayına katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi çadırda geçirecek! O çadırda Mansur Yavaş'la yayına katıldı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile afet bölgelerini gezip, halkın dertlerini dinledi. Kahramanmaraş'ta (Nurhak) ise geceyi geçireceği çadırdan canlı yayına bağlandı. "Bu kadar halktan kopuk bir yönetim olabilir mi" diye soran Kılıçdaroğlu, "50 bin kişinin ölümünden kim sorumlu?" dişe sordu.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'la birlikte depremde hasar gören Malatya’yı ziyaret etti. Ardından da Gaziantep'in Nurhak ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, geceyi de buradaki bir çadırda geçirecek. Nurhak’ta kalacağı çadırdan canlı yayına bağlanan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “Çok önemli bir görev üstlendiğimin farkındayım. Kararlılıkla, azimle, tercihlerimizi ülkeden yana vatandaştan yana kullanırsak, aşamayacağımız sorun yok” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun kalacağı çadırın görüntüsünü, “Saraydaki Cumhurbaşkanından deprem bölgesinde çadırda kalan Cumhurbaşkanı’na.” notuyla paylaştı.

Adıyaman Valisi'nin istifası erdemli...

Kalacağı çadırdan FOX TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhalar’ın, ‘affını istemesi’yle ilgili, “Sayın Vali’nin istifa etmesini olağan karşıladım. 50 bine yakın insan öldü, kimse istifa etmedi, bari ben istifa edeyim deme erdemini göstermiştir. Bu erdemi ne sarayda, ne de sarayın bakanlarının hiçbirisinde görmedik. 50 bin kişi hayatını kaybetti, bir Allah’ın kulu sorumluluk almadı. 50 bin kişinin ölümünden kim sorumlu?” diye konuştu. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçireceği yatak...

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