Mikel Arteta, Galatasaray'dan Sacha Boey'i istiyor

Premier Lig'de uzun yıllar sonra şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Arsenal'da İspanyol Menajer Mikel Arteta, Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'u kadrosunda görmek istiyor.

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Süper Lig'deki son 13 maçını kazanarak liderliğini perçinleyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Sarı-Kırmızılı takımda pek çok oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda. Bu oyunculardan biri olan Sacha Boey, Premier Lig'de bu sezon fırtınalar estiren Arsenal'da İspanyol menajer Mikel Arteta'yı oldukça etkilemiş görünüyor.

Boey, listeye alındı

İtalyan basınında TuttoMercato'nun haberine göre; Mikel Arteta, Galatasaray'dan Sacha Boey'i gözüne kestirdi. Arteta'nın Boey'i çok beğendiği ve kadrosuna görmek istediği ifade edildi.

Bunun üzerine Arsenal'in genç oyuncuyu yeni sezon için listesine eklediği aktarılırken bir diğer Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da genç oyuncu için istekli olduğu belirtildi.

Galatasaray 20 Milyon Euro ve bonus talep edecek iddiası

Bu söylentinin ardından Aslan'da Sacha Boey'in transferine 20 milyon Euro bonservis ve bonuslar karşılığında izin verileceği de iddia edildi.

22 yaşındaki yıldız futbolcu Okan Buruk yönetiminde bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Fransız sağ bek, şimdiye kadar tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada forma giyip 2 asist yaptı.

Transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Sacha Boey'in, Galatasaray ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.