"Kılıçdaroğlu'na oy vermenin vebali var" dedi mi?

Sosyal medyada CHP ile Millet İttifakı kaynaklı resmi ve trol hesapların Cumhur İttifakı aleyhinde propaganda yaptığını savunan BBP lideri Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Destici, CHP ve Millet İttifakı'nı hedef aldı.

Destici'den dikkat çeken sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından CHP ile Millet İttifakı kaynaklı resmi ve trol hesaplardan 2 bine yakın video paylaşıldığını söyleyen Destici, bunun Cumhur İttifakı aleyhinde kara propaganda amaçlı kullanıldığını savundu.

"Diyarbakır annelerinin feryadını gördüm"

Diyarbakır annelerini ziyaretinde söylediği bir sözün çarpıtıldığını kaydeden Destici şunları söyledi: "Gerçek olmayan haberler yansıtılıyor. Benim bir sözüm oldu. Ben hafta başı Diyarbakır'daydım. Diyarbakır annelerini ziyaret ettim. Tabii oraya gidince o annelerin, babaların feryadını görüyorsunuz. Hemen HDP il binasının önünde. 'Benim çocuğum buradan gitti. Eşyası buradan çıktı.' diyor. Bir HDP Grup Başkanvekilinin ismini veriyor. 'Benim çocuğumu Adana'dan, Mersin'den götürdüler' diyor.

"Terör örgütünün siyasi uzantısıyla iş yapmanın vebali olur dedim"

Şimdi bütün bunları görüyorsunuz. Duygusallaşıyorsunuz. Ben terörle mücadeleyi esas alarak orada dedim ki: Bu binlerce şehidin kanını elinde bulunduran, buradaki binlerce çocuğu zorla kimini uyuşturucu müptelası yaparak, kimini parti binasından, kimini kız arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla yoldan çıkararak dağa götürmüşler. Bunu yapan bir terör örgütünün siyasi uzantısıyla iş yapmak veya desteğini istemek, kim bunu yapıyorsa bunun bir diyeti olur. Bu diyeti de onu yapan ödemiyor, yani CHP'nin genel başkanı ödemiyor. Bizim Mehmetçiğimiz, askerimiz, polisimiz ödüyor. O Diyarbakır anneleri, babaları ödüyor. 'Kim bunu yapıyorsa bunun dünyada ve ahirette vebali vardır' dedim. Ama bir bakıyorsunuz manşet atıyorlar. Destici dedi ki: 'Kılıçdaroğlu'na oy vermenin hem dünyada hem de ahirette vebali vardır.'"