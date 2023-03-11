Depremzedeleri dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Ankara'da ev kiralamak isteyen 2 aileyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Depremzede, "Kanser olduğumda emlakçının dolandırdığı kadar üzülmemiştim" dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüpheliler Koray K, Berk K. ve Ali İhsan K, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemedeki sorgularının ardından Koray K. tutuklanırken, şüpheliler Berk K. ve Ali İhsan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma süreci

Malatya'da yaşayan 2 aile, deprem felaketinin ardından Ankara'ya taşınmak istedi. Sosyal medyada gördükleri ev ilanı üzerinden irtibat kurdukları 3 şüpheliye komisyon ve kira bedeli ödeyen aileler, taşınmak istedikleri evin başkalarına kiralandığını öğrenince şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depremzede aileleri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin Koray K, Berk K. ve Ali İhsan K. olduğunu belirledi.

Dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen 3 şüphelinin aynı yöntemle 4 olayda başka mağdurları da 55 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, dijital materyale de el konuldu.

"İnsanlık ölmüş"

Depremde Malatya'da yakalanan ve 1,5 yıldır meme kanseri ile mücadele eden Yeliz Güzel, depreme Malatya'da yakalandıklarını, birkaç gün köyde kaldıktan sonra tedavisi için de Ankara'ya gelmek istediklerini söyleyerek, "İnternet üzerinden ev kiraladık, kiraladığımızı düşündük. Emlakçı para istedi, biz de attık. Yola çıktık geldik, geldiğimiz güne kadar emlakçı ile irtibattaydık. Evi ayarladığını, evi temizlettiğini söyledi bize. Sonra Ankara’ya geldiğimizde, ev sahibine ulaşamadığını, anahtarın kendisinde olmadığını söyledi. Daha sonra telefonlarımızı açmadı. Gece saat 22.00’da çocuklarımla Ankara’da evsiz kaldık. Ertesi gün şikayet ettik. En ağır cezayı almalı. 30 bin lira para aldı bizden. İnternet’ten bulmuştuk. O dönemde kiralık ev azdı. Tedavimden dolayı ev tutmamız lazımdı. İlk başta şüphelendik; ama telefonlarımızı sürekli açtı, çok profesyoneldi. Tedavim Gazi Hastanesi’nde devam ediyor. 1,5 yıldır meme kanseri ile mücadele ediyorum. Kanser olduğumda emlakçının dolandırdığı kadar üzülmemiştim. İnsanlık ölmüş" diye konuştu.