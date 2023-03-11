Ahmet Davutoğlu'ndan Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar çıkışı! Berat Albayrak'ı almayın dedim...

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damatları Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar'la ilgili konuştu. Erdoğan'a "Berat Albayrak'ı siyasete almayın" dediğini iddia eden Davutoğlu, Selçuk Bayraktar için ise, "Selçuk Bayraktar, takdir ettiğim bir isim. Ama tavsiyem alanında kalmasıdır" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Lider Masası konuğu oldu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damatları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Bayraktar SİHA'ların mimarlarından Selçuk Bayraktar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Berat Albayrak'ı almayın" dedim

Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın siyasete girmesine karşı çıktığını anlatan Ahmet Davutoğlu, "Sayın Erdoğan'a 'Albayrak'ı siyasete almayın. Size (Erdoğan) de zarar verir, kendisine de' dedim" iddiasında bulundu.

Selçuk Bayraktar takdir ettiğim bir isim ama!

Selçuk Bayraktar'a dair de açıklamada bulunan Davutoğlu, "Selçuk Bayraktar, takdir ettiğim bir isim. Ama tavsiyem alanında kalmasıdır. Diğer damadın yaşadığı şeyi yaşamasa bile alanda yaptığı hizmet, siyasette yaptığı hizmetten çok daha önemlidir" dedi.

Keşke bir değil on tane Baykar olsa

Ahmet davutoğlu şöyle devam etti: "Biz geldiğimizde de kimsenin akrabalık ilişkisine bakmayız. Memlekete hizmet eden herkese destek veririz. Keşke bir tane Baykar değil on tane Baykar olsun."

Beştepe'de Perinçek ekolünden adamlar var

MHP lideri Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in 'Saray'daki etkisine dikkat çeken Davutoğlu, bir atama yapılacakken devlet yetkililerine değil Bahçeli'ye danışıldığını iddia etti. Perinçek için de benzer ifadeler kullanan Davutoğlu, "Beştepe'nin kritik noktalarında Perinçek ekolünde adamlar var" dedi.

General masadan boş çay bardağı toplamaz

Türk heyetinde yer alan Korgeneral Göksel Kahya’nın masadaki boş çay bardaklarını toplamasıyla ilgili görüntüler sorulan Davutoğlu, "O görüntüyü gördüğümde içim cız etti. TSK'nın itibarını korumak vazifemiz. NATO toplantısında Tümgeneral çay bardağı topluyor. Üniforması olan bir paşa bunu yapmaz, Orada bürokratlar duruyorken çay bardaklarını bir Paşa toplamaz. Çünkü TSK'nın şerefini temsil ediyor orada...” dedi.