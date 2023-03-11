Deniz ulaşımına hava engeli! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi: İşte o seferler

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Abone ol
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ila 15.25 arasındaki 10 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
08.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 15:25Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya)