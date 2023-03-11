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Nagehan Alçı "Atatürk'ün Erdoğan kadar gücü olmadı" dedi! Selahattin Demirtaş videosu cehalet...

Nagehan Alçı "Atatürk'ün Erdoğan kadar gücü olmadı" dedi! Selahattin Demirtaş videosu cehalet...

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Nagehan Alçı da bizim tarafa geçmişse bu iş bitmiştir. Kadın iyi koku alıyor" açıklamasıyla başlayan polemik sürüyor. Nagehan Alçı dün, Osman Kavala'nın da ismini vererek, "Zulmeden AK Parti'den taraf olmam" demişti. Bunun üzerine gelen eleştirilere Nagehan Alçı bir kez daha cevap verdi...

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, dün iktidarı eleştirdiği yazısına gelen, "Kemal Kılıçdaroğlu çok daha güçlü olduğu için, kazanacağı için böyle tavır koyuyor" eleştirilerine tepki gösterdi. "Ben güçlünün yanında tavır koyan, ideolojisi olmayan bir oportünist olsaydım tamamen Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında hizalanırdım. Koşulsuz şartsız Erdoğan’ın her dediğini savunurdum" diyen Alçı, şöyle devam etti:

Atatürk'ün Erdoğan kadar gücü olmadı

- Çünkü son 150 sene içinde ne Sultan Hamid’in ne de Kemal Atatürk’ün Erdoğan kadar devlet gücü olmadı. Hiç abartmıyorum, Putin’in Rus devlet yapılanması içindeki gücünden bile fazla gücü var Erdoğan’ın.

Bu kimi akılsız muhaliflerin cehaleti...

- Bunu bir siyaset bilimci olarak söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tayyip Bey’den daha güçlü olduğu için benim onun tarafına geçtiğim ancak kimi akılsız muhaliflerin cehaleti olabilir. Komedi bu. Bilakis ben bugün çok güçlü olan bir Tayyip Erdoğan’a dünkü tenkitlerimi sıraladım.

Erdoğan'ın kazanması çok daha büyük ihtimal

- Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması garanti olduğu için Kemal Bey’in tarafına geçtiğim de ağır bir safsata. Bunlar gerçekten bugünkü Türkiye’yi tanımıyorlar. Bilakis bugün benim analizlerini çok önemsediğim araştırmacılar Erdoğan’ın kazanmasının çok daha büyük ihtimal olduğunu söylüyorlar.

Selahattin Demirtaş'ın o videosuna cevap

Dünkü "Zulmeden AK Parti'den taraf olmam" sözlerinin ardından6 yıldır tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dolaşıma sokulan, "Şu yalaka tayfasından daha fazla Erdoğan'a saldıran kimseyi bulamayacaksınız" sözleri hakkında da konuşan Nagehan Alçı, şunları kaydetti:
- Bu gerçekten çok çirkin bir operasyon. Dikkat ettim… Sosyal medyada Demirtaş’ın sözünü bağlamından çıkarıp kullanan yorumcuların hiçbiri Kürt değil.
- Bu videoyu yayanların hemen hepsi de Kürtlere karşı düşmanca tutumları olan, Demirtaş’a da 'terörist' diyen malum takım…
- Medyaya buradan sesleniyorum… Lütfen Selahattin Demirtaş’a ve eşi Başak Demirtaş’a ulaşın. Demirtaş çiftinin bu sözü benim için kullanma ihtimali var mıymış sorun bakalım."

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