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Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor! Sözcü TV'de Ana Haber'i sunacak

Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor! Sözcü TV'de Ana Haber'i sunacak

FOX TV Ana Haber'de izlenme rekorları kırarken ani bir kararla istifa edip İzmir'de emeklilik hayatı yaşamaya başlayan Fatih Portakal, Youtube yayınlarına başlamıştı. Fatih Portakal, 20 Mart itibariyle ekranlara geri dönüyor. Fatih portakal, Yılmaz Özdil'in istifasıyla ilgili tartışmaların odağındaki Sözcü TV'nin Ana Haber Bültenini sunacak...

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Fox TV'den ayrıldıktan sonra ekranlardan uzak kalan ve son dönemde Youtube kanalı kuran Fatih Portakal'ın, 20 Mart'tan itibaren Sözcü TV'de ana haber bülteni sunacağı iddia edildi. Medyaradar'ın haberine göre; 1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Müdürlük koltuğuna Yılmaz Özdil oturmuştu.

Yılmaz Özdil'in istigası sonrası deprem

Özdil'in sürpriz ayrılık kararının ardından kanalda peş peşe istifalar gelmişti. Özdil'in istifasının ardından Sözcü TV'nin başına Alişer Delek getirilmişti. İstifalar sonrası yeni transfer çalışmalarına başlayan Sözcü TV yönetimi, geçtiğimiz haziranda Fox Haber'den ayrılan Özgür Çakmakcı'yı Haber Koordinatörü olarak atadı.

Genel Müdür Delek ile el sıkıştı

2020'nin son aylarında Fox TV ekranlarına veda eden ve uzun süredir ekranlardan uzak kalarak inzivaya çekilen sunucu Fatih Portakal, Sözcü TV ile anlaşmaya vardı. Genel Müdür Alişer Delek ile el sıkışan Portakal, Sözcü TV'de ana haber bültenini sunacak. Sözcü TV ile anlaşmaya varan Portakal, 20 Mart'tan itibaren ekranlarda olacak.

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