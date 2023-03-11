Hulusi Akar'dan 'asker kışladan geç çıkarıldı iddiaları'na net cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özel bir televizyon programında deprem sürecindeki yardım ve destekler, hudut güvenliği, terörle mücadele ve ABD ile ilişkiler konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Asker kışladan geç çıkarıldı iddiaları'na cevap verdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem sürecinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Asker kışladan geç çıkarıldı iddiaları'na cevap veren Bakan Akar, ''unsurlarımız teyakkuz halinde. Deprem sabahı 05.10’da Cumhurbaşkanımıza rapor geldik. 6 Şubat’ta TSK hazır hale geldi. Bir kare üzerinden ahkam kesip zehir akıtanlar var'' dedi.

Hulusi Akar'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Deprem haberini alır almaz, 6 Şubat günü 20-39 dakika sonra arkadaşlarımızla görüşmeler yaptık. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bütün milletimize başınız sağ olsun diyorum. Hatay'da çok büyük bir yıkım oldu. Bu kışla da 3 silah arkadaşımız şehit oldular. 1 arkadaşımız da hastanede hayatını kaybetti. 4 arkadaşımız şehit olmuş oldu. Devlet-millet işbirliğini sergiledik.

Gidilmedik köy ve ilçe bırakmadık

Bakanlık olarak TSK olarak ilk andan itibaren sadece deprem bölgesindeki personelimiz değil, deprem bölgesi dışındaki personelimize de yönlendirdik. 65 uçak, 71 helikopter İHA ve SİHA'lar aktif görev aldı. İncirlik yardımların toplanma ve dağıtım üssü oldu. 327 vatandaşımızı sağ olarak enkazlardan sağ çıkardık. Gidilmedik köy ve ilçe bırakmadık.

Deprem sabahı 05.10’da rapor verdik

'Asker kışladan geç çıkarıldı iddiaları' cevap veren Bakan Akar şunları söyledi:

Bir kare üzerinden ahkam kesip zehir akıtanlar var. İlk andan itibaren TSK unsurları milletinin yanında olmuştur. Deprem sabahı 05.10’da Cumhurbaşkanımıza rapor verdik. 6 Şubat’ta TSK hazır hale geldi.

Mehmetçik 05.45’te yardım için harekete geçti. A400M uçaklarını muharebe şartlarında hava koşulu da göz önünde bulundurularak risk alarak kaldırdık. Mehmetçiğin yanı sıra işçilerimiz teknik personelimiz de harekete geçti. Geç kalınma söz konusu değil. İlk andan itibaren kriz merkezlerine emir verildi. Herkes işinin başındaydı.

'Suriyeliler sınırdan girdi' iddialarına da cevap veren Bakan Akar, ''55 bin Suriyeli ülkesine geri döndü'' dedi.

Bunları tabii gündeme getirdik getirmeye devam ediyoruz. Bu tür depremlere karşı tedbir alma konusunda NATO'nun hazırlığı var. NATO Sekreteri buraya ziyarette bulundu. NATO 4 bin çadırın Türkiye'ye sevki konusunda karar aldı. Antakya'ya 1600 çadır kuruldu. Diğerleri kuruluyor. 4 bin daha çadır gönderilecek. Çadırlarla 8 binlik bir barınma kapasitesi sağlanacak.

Bakan Akar, ''ABD Başkanının olumlu görüşte olduklarını müşade ettik. Beyaz Saray ve Pentagon’da olumlu açıklamalar yapılıyor. Güçlü ittifak güçlü NATO demek. Bunu herkesin anlaması lazım'' dedi.

Bakan Akar, ''Hukuka aykırı şekilde F-35 programının dışına çıkarıldık. Önümüzdeki iştiraler devam edecek. Sonuçları takip edeceğiz'' dedi.