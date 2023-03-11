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Ege'de art arda iki deprem AFAD şiddetini duyurdu

Ege'de art arda iki deprem AFAD şiddetini duyurdu

 Ege Denizi'nde peş peşe 2 deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 07.30'da Ege Denizi, 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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Ege peş peşe 3.5 ve 3.8 ile sallandı. Saat 09.20'de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında da 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

AFAD'dan yapılan duyuruya göre, yaklaşık 2 saat aralıkla Ege Denizi'nde iki deprem meydana geldi. İşte son dakika deprem haberinin tüm ayrıntıları...

İlk deprem saat 07.30'da Ege Denizi 33.64 km Datça (Muğla) açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklanırken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

Ardından saat 09.20'de de Ege Denizi 27.84 km Datça (Muğla) açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 14.14 km olarak açıklandı.

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