Merkez Bankası bankalara talimat verdi sınırlama getirildi

Merkez Bankası'ndan bankalara gönderilen yazı dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bankalara verilen talimat doğrultusunda kredisi faizleri için üst sınırın aylık yüzde 1,37 seviyesinde olması gerekdiği bildirildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ihtiyaç kredilerine yönelik örtülü faiz üst sınır adımı geldi. Buna göre, TCMB ihtiyaç kredilerinde de ticari kredilerdeki gibi faiz sınırı konulduğunu bankalara bir yazı ile bildirdi. Söz konusu sınırın aşılması halinde bankalar, menkul kıymet tutma yükümlülüğüne tabii olacak.

Bloomberg HT’nin ulaştığı yazıya göre, tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde “faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1.8 ile 2.0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2.0 katından yüksek olanlara ikinci kademede” menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.

En yüksek aylık faiz 1.37 olacak

Böylelikle, oto ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin (yıllık basit yüzde 16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık 1.55 ile yüzde 2.00 arasında faiz uyguluyor.

Bankalar referans faizin 1.8 ile 2.0 katı arasında faiz uygulaması halinde yüzde 20, 2.0 katının üzerinde faiz uygula

Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.