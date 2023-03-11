BIST 5.385
DOLAR 18,97
EURO 20,18
ALTIN 1.140,37
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Mahmut Özer duyurdu! Öğretmen tayinleri için yeni karar

Mahmut Özer duyurdu! Öğretmen tayinleri için yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerinde sağlık raporu alamayan öğretmenlerin tayin başvurularının 17 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere tayin isteyen 1080 öğretmenin işlemlerinin gerçekleştirildiğini, sağlık raporu alamayan öğretmenlerin talebi doğrultusunda tayin başvurularının 17 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenimizin nakillerini sağladık.

Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda başvurular için 17 Mart’a kadar ek süre veriyoruz.

ÖNCEKİ HABERLER
MetroPOLL yardım kuruluşları anketinde AHBAB zirvede Kızılay kaçıncı sırada?
MetroPOLL yardım kuruluşları anketinde AHBAB zirvede Kızılay kaçıncı sırada?
Depremzede nasıl oy kullanacak? Adres değişikliğinde son tarih belli oldu
Depremzede nasıl oy kullanacak? Adres değişikliğinde son tarih belli oldu
Nagehan Alçı "Atatürk'ün Erdoğan kadar gücü olmadı" dedi! Selahattin Demirtaş videosu cehalet...
Nagehan Alçı "Atatürk'ün Erdoğan kadar gücü olmadı" dedi! Selahattin Demirtaş videosu cehalet...
Başakşehir ile Beşiktaş 33. randevuda
Başakşehir ile Beşiktaş 33. randevuda
Kırmızı kategoride aranıyordu: Türkiye'deki en üst düzey terörist öldürüldü!
Kırmızı kategoride aranıyordu: Türkiye'deki en üst düzey terörist öldürüldü!
İETT otobüsü bariyerlere çarptı! Yaralılar var
İETT otobüsü bariyerlere çarptı! Yaralılar var
Hulusi Akar'dan 'asker kışladan geç çıkarıldı iddiaları'na net cevap
Hulusi Akar'dan 'asker kışladan geç çıkarıldı iddiaları'na net cevap
Hamile eşini 97 kez bıçaklamıştı! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Bıçağı önce cinsel organına sapladım
Hamile eşini 97 kez bıçaklamıştı! Mahkemedeki sözleri kan dondurdu: Bıçağı önce cinsel organına sapladım
Anketçiler 'ver gazı' dönemine geçti! PİAR anketine göre CHP AK Parti'yi geçmiş
Anketçiler 'ver gazı' dönemine geçti! PİAR anketine göre CHP AK Parti'yi geçmiş
Erbakan'ın kemiklerini mi sızlatıyorsunuz sorusuna Karamollaoğlu'ndan ilginç cevap
Erbakan'ın kemiklerini mi sızlatıyorsunuz sorusuna Karamollaoğlu'ndan ilginç cevap
Vergi ve prim borcu olanlar müjde! Milyonların beklediği yasa Meclis'ten geçti
Vergi ve prim borcu olanlar müjde! Milyonların beklediği yasa Meclis'ten geçti
Ege'de art arda iki deprem AFAD şiddetini duyurdu
Ege'de art arda iki deprem AFAD şiddetini duyurdu