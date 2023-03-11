Mahmut Özer duyurdu! Öğretmen tayinleri için yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgelerinde sağlık raporu alamayan öğretmenlerin tayin başvurularının 17 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere tayin isteyen 1080 öğretmenin işlemlerinin gerçekleştirildiğini, sağlık raporu alamayan öğretmenlerin talebi doğrultusunda tayin başvurularının 17 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.
Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:
Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenimizin nakillerini sağladık.
Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda başvurular için 17 Mart’a kadar ek süre veriyoruz.