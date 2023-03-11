MetroPOLL yardım kuruluşları anketinde AHBAB zirvede Kızılay kaçıncı sırada?

MetroPOLL Araştırma Şirketi, "Türkiye'nin Nabzı Şubat 2023" araştırmasının "Yardım Kuruluşları" anketinin sonuçlarını paylaştı. Anketinde, deprem felaketinin ilk günlerinde çadır satmasıyla büyük tepki çeken Kızılay son sırada yer aldı. Katılımcıların en güvendiği kuruluş ise Ahbap oldu.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi, 'yardım kuruluşlarına güven' anketinin sonuçlarını paylaştı. Katılımcıların en güvendiği kuruluş Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap oldu. Ankette Ahbap'ın puanı 7,8 oldu. 'Babala - Oğuzhan Uğur' 6,4 puanla ikinci, AFAD 6,3 puanla üçüncü oldu. İHH'nin puanı ise 6,1 oldu. Deprem felaketinde çadır satmasıyla büyük tepki çeken Kızılay, ankette son sırada yer aldı. Kızılay'ın puanı yüzde 5,9 oldu.

Ankette katılımcılara, "Aşağıda size sayacağım kurumların her birine ne derece güvendiğinizi (0'dan 10'a kadar) 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 şeklinde bir puan vererek değerlendirir misiniz?" sorusu yöneltildi.

AFAD 3. sırada

Katılımcıların en güvendiği kuruluş Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap oldu. Ankette Ahbap'ın puanı 7,8 oldu.

'Babala - Oğuzhan Uğur' 6,4 puanla ikinci, AFAD 6,3 puanla üçüncü oldu.

İHH'nin puanı ise 6,1 oldu.

Deprem felaketinde çadır satmasıyla büyük tepki çeken Kızılay, ankette son sırada yer aldı.

Kızılay'ın puanı yüzde 5,9 oldu.