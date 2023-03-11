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Ümit Özdağ "ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan" dedi! Ata İttifakı kurulmadan dağıldı

Ümit Özdağ "ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan" dedi! Ata İttifakı kurulmadan dağıldı

Zafer Partisi'nin kurduğu Ata İttifakı, cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan" dedi.

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Zafer Partisi, Ülkem Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ve Türkiye İttifakı Partisi tarafından oluşturulan Ata İttifakı, bugün Zafer Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te toplanacak. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, ittifakın cumhurbaşkanı adayının Sinan Oğan olduğunu ve imza töreninin saat 14.00'teki toplantıda düzenleneceğini açıkladı.

İttifak kurulmadan dağıldı...

Ümit Özdağ'ın Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine tepki olarak, ATA İttifakı'nı oluşturan partilerden Doğru Parti ittifaktan ayrılıyor.

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