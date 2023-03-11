Anketçiler 'ver gazı' dönemine geçti! PİAR anketine göre CHP AK Parti'yi geçmiş

TÜRKİYE 14 Mayıs 2023 pazar günü sandık bayına gidiyor. Anket firmaları da peş peşe anket sonuçları yayınlamaya başladı. Anketlerin güvenilirliğiyle ilgili tartışma daha da ciddi hale gelirken, her anket şirketi, çalıştığı partileri yüksek göstermekle suçlanıyor. Son anket sonuçları Piar Araştırma'dan geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını Saray'da imzaladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Seçimlerle ilgili yapılan son anketin sonuçları dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu 14 puan fark atıyormuş!

Piar Araştırma’nın bu ay içinde 12 ilde 1460 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket sonucuna göre, Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57.1 oy alıyor. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42.9 oy oranında kalıyor.

CHP, AK Parti'yi geride bırakmış!

Aynı ankette katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” sorusu da yöneltildi. Anket sonucuna göre, CHP yüzde 32.3, AKP yüzde 30.8, HDP yüzde 11.6, İYİ Parti yüzde 8.3, MHP yüzde 7.1, Gelecek Partisi yüzde 3.7, DEVA Partisi yüzde 2.1, Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.8 oranında oy alırken, yüzde 2.3 oy oranını diğer partilerin aldığı belirtildi.