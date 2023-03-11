Deprem önlemleri kapsamında Çankırı'daki cezaevi boşaltıldı

Deprem önlemleri kapsamında Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu da boşaltıldı. Geçen günlerde Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi ile Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu da boşaltılmıştı.

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Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun deprem önlemleri kapsamında boşaltıldığı, cezaevindeki hükümlü ve tutukluların yakındaki ceza infaz kurumlarına nakledildiği aktarıldı.

1938 yılında açıldı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1938 yılında açılan Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun bugüne kadar hizmet verdiği kaydedildi. Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları sürüyor

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yaşanan deprem felaketleri sonrası alınan önlemler kapsamında yakın bölgelerdeki ceza infaz kurumlarına nakledildiğinin belirtildiği açıklamada, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda nakiller sırasında hükümlü ve tutukluların güvenliklerinin sağlanması ve nakil işlemlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi için tüm önlemler eksiksiz olarak alınmıştır" denildi.

Diyarbakır ve Bingöl'de boşaltıldı

Deprem önlemleri kapsamında 1992 yılında açılan Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi ile 2003 yılında açılışı yapılan Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu da boşaltılmıştı.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler ise, başka şehirlerde bulunan cezaevlerine nakledilmişti.