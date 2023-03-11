Kur'an kursundaki dayak iddiasına Başsavcılıktan açıklama: Tutuklandı

Büyükçekmece’de bulunan bir Kuran kursunda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada büyük tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

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Bir Kuran kursunda hocanın çocuklara dayak attığı görüntüler ortaya çıktı. Karşısındaki ufak yaştaki çocuklara şiddet uygulayan ve darp eden hocanın, İstanbul Büyükçekmece'de bir Kur'an kursunda hoca olduğu iddia edildi.

İddiaya göre Kuran kursu, bir tarikata ait. Skandal olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra ise büyük tepki geldi.

Dayağın görüntüleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başsavcılıktan açıklama geldi

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Şubat’ta gözaltına alınan şüpheli Sedat Çomak'ın çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandığı açıkladı.

Şüpheli Sedat Çomak emniyetteki ilk ifadesinde çocukların kendisiyle dalga geçtikleri için dövdüğünü söyledi.

Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.