Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi terör örgütünün arka bahçesi oldu! Kandil'deki 3-5 terörist de bu kararı verirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin Hazine yardımına konulan blokeyi kaldıran Anayasa Mahkemesi'ne çok ağır sözlerle yüklendi. "Kandil'deki 3,5 terörist verse de bu kararı verirdi" diyen MHP lideri Bahçeli, "AYM'nin hainlere zeytin dalı uzatan kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldıran ve hakkındaki kapatma davasında sözlü savunma tarihini 11 Nisan’a erteleyen Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) açık açık hakaret etti. "Adı yüksek aidiyeti ve ahlakı düşük olan bu mahkeme söz konusu bloku kaldırmış, HDP’ye Hazine’nin kasasını açmıştır. Bu yürek burkan hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır" diyen Bahçeli, seçimden sonra Anayasa Mahkemesi'nin tasfiye edileceğini söyledi.

AYM kararı rezalettir, melanettir...

"Teröristlere Hazine yardımının kapaklarını açan bir kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz" diyen MHP lideri Bahçeli, şöyle devam etti:

- Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarını sesi değil ihanetin sesini dinlemiştir. Hukukun siyasileştiğini iddia eden gürültü kirliliği yapan müfterilerin hiçbir eleştirisi duyulmamıştır.

- İşlerine geldi mi adalet derler, gelmedi mi adaletin rafa kaldırıldığını iddia edecek kadar ikiyüzlüdürler. AYM'nin kararı hukuk skandalı olarak anılacak.

- Önümüzdeki seçimden sonra Cumhur İttifakı'nın yegane hedeflerinden biri yeni anayasadır. AYM'nin kuruluş ve yargılama esasları kökten değiştirilmeli, hainlere zeytin dalı uzatan kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir.

AYM Türk milletinin mahkemesi değildir

- AYM, Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere hazine yardımını açan melanet olarak algılıyoruz. HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı hedefliyorsa AYM başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir.

AYM, bölücü terörün arka bahçesi olmuştur

- AYM'nin bölücü terör örgütünün arka bahçesi olması hukuk katlidir. Buna göz yumamayız. Böylesi alçalmayı sineye çekemeyiz. Şehitlerin kemiklerini sızlatan kahramanlarımızı incitip yok sayan mahkemeyi biz de yok sayarız.

- Suçlunun masum kabul edilip, masumların suçlandığı Türkiye olamaz. Cumhur İttifakı böylesi kepazeliğe müsaade etmeyecektir. Teröristi aklayan mahkeme yapısına sonuna kadar karşı çıktık.

Kandil'de 3-5 terörist olsa da bu kararı alırdı

- Türk adaletine verilen zararı Anayasa Mahkemesi’nin cübbe giyip karar açıklayan üyeleri nasıl tamir edeceklerdir? Bu üyelerin yerinde Kandil’den üç beş terörist olsaydı aynı karar, aynı çoğunlukla, aynı şekilde çıkmayacak mıydı? Bu soruların cevabını AYM üyeleri değil aziz milletimiz 14 Mayıs'ta verecek ve hesabını soracaktır.

HDP AYM Başkanı'nı aday göstersin

- Şayet HDP zillet ittifakında yer almayıp kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa tavsiyem odur ki Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı AYM başkanı olursa biz bunu son derece doğal ve tutarlı bir tercih olarak kabul ederiz.

Partilere ödenenin 3 katı depremzedelere verilsin Öte yandan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 il ve depremden etkilenen binlerce depremzede için Hazine yardımı alan siyasi partilere seslenen Bahçeli, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması mutlak suretle düşünülmelidir. MHP böyle bir feragat gönüllüdür ve Hazine yardımı alan diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti ümit etmektedir" çağrısında bulundu.

Seçim kampanyasında sakin olun

Seçimlere depremin gölgesinde geri sayımın başladığını belirten Bahçeli, rakip partilere "seçim kampanya dönemini sakin, sabırlı, anlayışlı, sağduyulu, kutuplaşmalardan uzak, demokratik nezaketle ve projelerin nezaketiyle geçirilmesi" mesajı verdi.