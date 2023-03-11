HÜDA PAR kararını verdi! 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz
CUMHUR İttifakı'na bir üye daha katıldı. HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.Abone ol
Bir süredir Cumhur İttifakı içiresinde yer alacağı konuşulan HÜDA PAR kararını verdi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı...
Yapıcıoğlu, “Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık” dedi.
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