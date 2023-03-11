Aslı Baykal AK Parti'ye katılıyor iddiası! Görüşme yarın Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş de yanında...

CHP'nin vefat eden eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile Deniz Baykal'ın eski kurmayları Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş'in AK Parti'ye katılacakları iddia edildi. Aslı Baykal'ın dünkü "İyi ki Erdoğan var" paylaşımı dikkat çekmişti...

Abone ol

CHP'den istifa edip, Kemal kılıçdaroğlu ve CHP yönetimine karşı bir süredir sert açıklamalar yapan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, AK Parti'ye katılacağı ve AK Parti'den milletvekili adayı olacağı iddialarını yalanlamıştı. Ancak Ankara kulislerine sıcak bir haber düştü.

Ankara'da yarın görüşme var

Odatv'nin haberine göre, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ve Deniz Baykal'ın eski kurmayları Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş, yarın Ankara'da AK Parti ile görüşecek. Üç ismin AK Parti'ye katılacağı ve Aslı Baykal'ın AK Parti'den milletvekili adayı olacağı iddia ediliyor.

İyi ki Erdoğan var da demokrasi yaşıyor

Aslı Baykal dün kişisel Twitter hesabından, "Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek" paylaşımıyla dikkat çekmişti.