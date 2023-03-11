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HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için sunduğu şartlar dikkat çekiyor

HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için sunduğu şartlar dikkat çekiyor

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi öncesinde, HDP tarafından daha önce açıklanan sınır ötesi operasyonların durdurulması, kayyum atamalarının kaldırılması gibi maddelerinde bulunduğu şartlar yeniden gündeme geldi.

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YSK, seçime katılacak partileri, tarihi, oy kullanma saatine kadar birçok konuda alınan kararları bir bir açıklıyor.

Bir yandan teknik süreç devam ederken bir yandan da ittifaklar şekilleniyor. Kavgalı, tartışmalı uzun bir süreçten geçerek adayını açıklayan Millet İttifakı'nda yeni gündem HDP...

Muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destek istemek için HDP'yi ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti şimdiden İyi Parti'de huzursuzluk yaratsa da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görüşmeye saygı duyacağını fakat bakanlık pazarlığına kesinlikle girilmeyeceğini söylemişti.

HDP'nin muhalefete destek şartları

Millet İttifakı'nda görüşme öncesinde tutumlar bu yöndeyken HDP'nin şartları ise 27 Haziran 2021'de kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Muhalifleri tek çatı altında toplanmaya çağıran HDP, düzenlediği programla 11 maddelik bir deklarasyon ilan ederek diğer muhalefet partileri ile bu şartlar altında anlaşabileceklerini duyurmuştu.

HDP'nin açıkladığı deklarasyonda şu maddeler yer almıştı:

* Yurt içinde ve yurt dışında askeri operasyonlar durdurulsun.
* Yeni anayasa hazırlansın.
* Kayyum atamaları kaldırılsın.
*Kayyum mağdurlarının hakları iade edilsin.
* Ana dilde eğitim hakkı tanınsın.

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