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HÜDA PAR'dan seçim açıklaması Aday çıkarmayacağız, Erdoğan'ı destekleyeceğiz

HÜDA PAR'dan seçim açıklaması Aday çıkarmayacağız, Erdoğan'ı destekleyeceğiz

HÜDA PAR, 14 Mayıs'taki seçimde aday çıkarmayacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Ocak ayında Erdoğan ile görüşmüştü ve Cumhur İttifakı'na katılmaları yönünde teklif aldıklarını söylemişti.

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Bugün AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, 14 Mayıs'taki seçime ilişkin açıklamasında "14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız" dedi.

Bu konuşmanın ardından seçime ilişkin basın toplantısı düzenleyen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Yapıcıoğlu, "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

Yapıcıoğlu ile Erdoğan görüşmüştü

Yapıcıoğlu ile Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 5 Ocak tarihinde görüşmüştü. Görüşmeden günler sonra açıklama yapan Yapıcıoğlu, Cumhur ittifakına dahil olmak için Erdoğan’dan teklif aldıklarını söylemişti ve “Daha önce başka bir kanaldan bize teklif gelmişti. Son görüşmede de yüz yüze bu olunca… Şu an da arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Görüşmeler devam ediyor; şu an da olumsuz bir durum yok. Bakalım, hayırlısı olsun” demişti.

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