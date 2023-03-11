Pes dedirtti! Depremzedeleri konteyner vaadiyle 4 milyon TL dolandırdılar

Denizli’ye göç eden depremzedeleri konteyner vaadiyle 4 milyon TL dolandırdılar. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 kişi adliye sevk edildi, şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Denizli’de güvenlik güçleri, son zamanlarda sosyal medya ve internet üzerinden sahte satılık konteyner, ağaç ev, ahşap ev ve benzeri ilanlar vererek depremzede ile deprem bölgesine yardım etmek isteyen vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların, açık hat olarak tabir edilen GSM numaraları üzerinden ilan verdikleri, irtibat kurdukları müştekilerden başka şahıslar adına açılmış banka hesaplarına kaparo veya tam ücret almak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri, müştekilerden bu yöntemle yaklaşık olarak dört milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.

17 şahıs yakalandı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda 17 şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda cep telefonu, banka hesap kartları, sim kartları, dijital materyaller, çeşitli ziynet eşyaları ve çok miktarda para ele geçirildi. “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.