BIST 5.385
DOLAR 18,97
EURO 20,18
ALTIN 1.140,37
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Galatasaray - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Abone ol

Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

GALATASARAY 0-0 KASIMPAŞA! (CANLI)

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi

KASIMPAŞA: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita

STAT: Nef
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Fatih Kacır açıkladı! TOGG satışa çıkıyor
Mehmet Fatih Kacır açıkladı! TOGG satışa çıkıyor
HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için sunduğu şartlar dikkat çekiyor
HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için sunduğu şartlar dikkat çekiyor
Pes dedirtti! Depremzedeleri konteyner vaadiyle 4 milyon TL dolandırdılar
Pes dedirtti! Depremzedeleri konteyner vaadiyle 4 milyon TL dolandırdılar
Emekli vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Kullanmadığı hesabından 93 bin lira çekildi
Emekli vatandaş hayatının şokunu yaşadı! Kullanmadığı hesabından 93 bin lira çekildi
HÜDA PAR'dan seçim açıklaması Aday çıkarmayacağız, Erdoğan'ı destekleyeceğiz
HÜDA PAR'dan seçim açıklaması Aday çıkarmayacağız, Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Kur'an kursundaki dayak iddiasına Başsavcılıktan açıklama: Tutuklandı
Kur'an kursundaki dayak iddiasına Başsavcılıktan açıklama: Tutuklandı
Aslı Baykal AK Parti'ye katılıyor iddiası! Görüşme yarın Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş de yanında...
Aslı Baykal AK Parti'ye katılıyor iddiası! Görüşme yarın Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş de yanında...
Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi terör örgütünün arka bahçesi oldu! Kandil'deki 3-5 terörist de bu kararı verirdi
Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi terör örgütünün arka bahçesi oldu! Kandil'deki 3-5 terörist de bu kararı verirdi
HÜDA PAR kararını verdi! 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz
HÜDA PAR kararını verdi! 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz
Staj ve çıraklık EYT kapsamına dahil edilecek mi? Flaş açıklama geldi
Staj ve çıraklık EYT kapsamına dahil edilecek mi? Flaş açıklama geldi
Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Koalisyonun gündeminde milletin hiçbir meselesi yok
Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Koalisyonun gündeminde milletin hiçbir meselesi yok
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş deprem bölgesinde! Tartışmayın çadır e konteyner kurun
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş deprem bölgesinde! Tartışmayın çadır e konteyner kurun