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Galatasaray - Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.Abone ol
Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
GALATASARAY 0-0 KASIMPAŞA! (CANLI)
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi
KASIMPAŞA: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita
STAT: Nef
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS