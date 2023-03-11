Mehmet Fatih Kacır açıkladı! TOGG satışa çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomobili Togg'un önümüzdeki günlerde satışa çıkacağını duyurdu.

Abone ol

Türkiye sanayi sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Tüm Türkiye, yerli otomobil Togg'u yollarda görmek için gün sayıyor.

Togg'un ekosistem çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Konsept model olarak diğer otomobillerden farklı olarak tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Togg'un dikkat çeken özellikleri arasında:

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

500 kilometre menzili olacak, 30 dakikada şarj edilebilecek, 15 yılda 5 model üretilecek.



30 dakikada hızlı şarj olacak

Milli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

“Holografik Asistan” sistemi olacak

2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklar yapıldı.

Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak.

Ev ve iş yerinde şarj edilecek

TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek.

Şehirleri yeniden inşaa edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Kaçır, ülkenin büyük bir felaketle mücadele ettiğini, yaraların hep birlikte sarılacağını ifade etti.

"Bu şehirleri yeniden inşa edilecek"

İlk andan itibaren devletin en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görülmemiş bir çabayı ortaya koyduğunu aktaran Kacır şu şekilde konuştu:

Allah'ın izniyle, inşallah biz bu şehirleri yeniden inşa edecek, yeniden ihya edecek ve daha güçlü bir geleceğe taşıyacak bir inanca ve iddiaya sahibiz.

"Daha gidecek çok yolumuz var"

Evim Yuvan Olsun gibi dijital kampanyaların geniş şekilde başlatılması, şimdi de yeniden bu bölgede üretim çalışmalarının hızla başlaması için büyük bir çaba gösterdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

Bu şehirler özellikle son 10-15 yıllık dönemde bölgenin parlayan yıldızı haline gelmiş şehirler. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve diğer tüm şehitlerimiz son dönemde büyük bir atak içerisinde.

Biz asla bu şehirlerimizi yalnız bırakamaz, asla onları gözden çıkaramayız. Sadece Kahramanmaraş'ta 2015'te sanayinin ekonominin içindeki payı yüzde 40 iken, bu payı son 6-7 yıl içerisinde yüzde 51'e çıkarmayı başarmışız ve daha gidecek çok yolumuz var.

İnşallah bütün bu yolculukta başta MÜSİAD olmak üzere tüm sivil toplum paydaşlarımızla el ele verecek ve bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyor olacağız.

"Togg dünyanın 14. büyük üreticisi oldu"

Kacır, bu bölgenin Türkiye'nin üretimine, üretim gücüne son dönemde önemli katkılar verdiğini, bunun da süreceğini dile getirdi.

"Türkiye bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline gelmiş durumda"

Türkiye'nin büyük bir atılım, hamle içinde olduğunu dile getiren Kacır sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat penceresi var.

Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız.

Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak.

"Dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak"

"Bu yüksek teknolojide sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanlarda küresel liderliğe oynayan Türkiye'nin yolculuğu olacak." ifadesini kullanan Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak.

Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştiriyor ve rekabetçi şekilde dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak.

Biz tarih boyunca iddia sahibi olmuş bir ülkeyiz. Tarih boyunca iddiasının arkasında dimdik durmuş bir milletiz ve son 20 yılda kazana geldiğimiz bu iddiadan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz.

"Tüm alanlarda, kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı gerçekleştirmek"

Kacır, Türkiye'nin diğer alanlardaki başarılarını da anlatarak tüm sektörlerde büyük bir atılım ve hamle içinde olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarına da değinen Kacır şöyle konuştu:

Cumhuriyetimiz 100 yaşına adım attı. Biz bu Cumhuriyeti tam bağımsızlık iddiasıyla kurduk ve bu iddiamızdan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz. İşte savunma sanayi bu iddianın altındaki önemli mühürlerden biridir.

Ama biliyoruz ki sadece savunma sanayisi değil, tüm alanlarda, kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı gerçekleştirmek, bu iddiaya sahip olmaya devam etmek için mutlak bir ön koşuldur.