Bakan Kurum duyurdu: 5 ilde hasar tespiti tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "El birliği içerisinde yeni konutlarımızın ihyasını yapacağız. 5 ilde hasar tespit çalışmaları bitti. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları bitti. 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapıldı" dedi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Başkanlığı’ndaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Şehrin tüm kanaat önderiyle belediye başkanlarımızla STK'larla birlikte 17 ilçemizin yaralarını sarmak için Diyarbakır'dayız. Deprem felaketiyle sarsılan 11 ilimizde 85 milyon vatandaşımız seferber oldu. Adalet Bakanımız ve tüm buradaki valilerimiz, milletvekillerimizle birlikte Diyarbakır'a hızlı bir müdahale gerçekleştirdiler. Diyarbakırlı kardeşlerimiz diğer illere de yardım elini uzattı. Bu zor günlerin biteceği temennisiyle mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için vatandaşlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Hasar tespit çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Hasar tespit çalışmalarına müteakip kalıcı konut sayımızı belirleyeceğiz. Diyarbakır'ı da hep birlikte ayağa kaldıracağız.

"5 ilde hasar tespit çalışmaları bitti"

El birliği içerisinde yeni konutlarımızın ihyasını yapacağız. 5 ilde hasar tespit çalışmaları bitti. Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları bitti. 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 821 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diyarbakır'da da 6 bin 652 binanın yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Diğer illerimizde ise yüzde 90'ın üzerinde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 11 ilimizde eş zamanlı yürüteceğiz.

Zemin etüt çalışmalarını yaptığımız alanda sözleşmeleri imzalayarak yapım sürecini başlattık. Diyarbakır'da 18 bin konut ve 3 bin köy konut yapımını yapacağız. Toplam 21 bin konutun yapımı planladı. Bugün burada bunu istişare ettik. Rezerv konutların üretilmesi konusunda bir talep söz konusu. Bunu da Bağlar'da belirlediğimiz yerde yapacağız. Gerek bakanlığımızın gerekse bilim insanlarımızı uzman ekipleriyle birlikte TOKİ'nin koordinasyonunda bir master plan yapacağız ve Diyarbakır'ın kültürünü de bu plana yansıtacağız.

"27 bin 253 konutun yapımına başladık"

11 ilde ihale sürecini tamamladığımız, Gaziantep'te 9 bin 61 konut, Adıyaman'da 911 konut ve köy evi, Kilis'te 645, Hatay'da bin 677, Maraş'ta 7 bin 247, Urfa'da 897, Malatya'da 5 bin 428, Adana'da 590, Osmaniye'de 152 olmak üzere sahada 27 bin 253 konutun yapımına başladık. Mart ayı içerisinde 15 bin köy konutun yapımını planlıyoruz. TOKİ ve Emlak Konut'la birlikte önümüzdeki 2 ay içerisinde 309 bin konutun yapımını başlatacağız. Diyarbakır'da şehrin geleceğine ilişkin yeni sanayi sitelerinin yerlerini belirleyeceğiz. Gerek tahsis, gerek bedeliyle vatandaşlarımıza destek olacağız. Belirlediğimiz rezerv alanlarda vatandaşlarımızın kendi konutlarını yapabilmesi için planlama yapacağız. Tarihi surlarımızda hasar gören yerler var. Restorasyon süreci devam edecek. Surlarımız yeniden dimdik ayağa kalkacak.