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Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler

Kayseri'de yaşalan burcu Özdemir, uzun yol şoförlüğündeki ustalığıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Burcu Özdemir, uzun yol şoförlüğünde ilk etapta güven eksikliği yaşansa da yolculuk sonunda taşıdığı yolcuların kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler

Kayseri’de yaşayan Burcu Özdemir, babasına verdiği sözü tutarak hedef edindiği uzun yol kaptanlığını yapıyor. Babasına söz verdiğini ve verdiği sözü gerçekleştirdiğini söyleyen Burcu Özdemir, şunları söyledi:

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Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler

”Toplamda 14 yıldır turizm sektöründe ve direksiyon başındayım. 7 yıl turizmcilik yaptım, 4 yıl ambulansla şehirlerarası hasta nakli gerçekleştirdim. 2 yıl bir direksiyon eğitmenliği yaptım ve son 1 yıldır da uzun yol şoförlüğü yapıyorum. 

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Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler

"Sen git evinde yemeğini yap" dediler

Bu macera babama verdiğim bir söz ve onu yerine getiriyorum. Bir hayal değil bir hedef bu. Seyahatte ilk olarak Kayseri’de başladım ama turizmciliğe Antalya’da başladım. İlk seferde “Sana yolcuyu emanet edemeyiz, 38 tane can taşıyacaksın. Sen git evinde yemeğini yap” dediler ama bugün ben uzun yol şehirlerarası seyahat kaptanıyım.

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Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler

Yolcular ilk etapta çok şaşırıyorlar. Heyecanlanıyorlar, “Sizinle mi gideceğiz, siz mi süreceksiniz arabayı?” diyorlar. İlk önce bir güvensizlik yaşıyorlar ama sonrasında gelip teşekkür ediyorlar, tebrik ediyorlar. Onore edici sözlerle karşılaşıyoruz, çok mutlu oluyorlar. İlk etapta korksalar da sonucunda mutlular

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