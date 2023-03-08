Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler

"Sen git evinde yemeğini yap" dediler

Bu macera babama verdiğim bir söz ve onu yerine getiriyorum. Bir hayal değil bir hedef bu. Seyahatte ilk olarak Kayseri’de başladım ama turizmciliğe Antalya’da başladım. İlk seferde “Sana yolcuyu emanet edemeyiz, 38 tane can taşıyacaksın. Sen git evinde yemeğini yap” dediler ama bugün ben uzun yol şehirlerarası seyahat kaptanıyım.