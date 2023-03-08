Uzun yol şoförünü görenler şaşırdı 'siz mi süreceksiniz arabayı?' dediler
Kayseri'de yaşalan burcu Özdemir, uzun yol şoförlüğündeki ustalığıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Burcu Özdemir, uzun yol şoförlüğünde ilk etapta güven eksikliği yaşansa da yolculuk sonunda taşıdığı yolcuların kendisine teşekkür ettiğini söyledi.
Kayseri’de yaşayan Burcu Özdemir, babasına verdiği sözü tutarak hedef edindiği uzun yol kaptanlığını yapıyor. Babasına söz verdiğini ve verdiği sözü gerçekleştirdiğini söyleyen Burcu Özdemir, şunları söyledi:
”Toplamda 14 yıldır turizm sektöründe ve direksiyon başındayım. 7 yıl turizmcilik yaptım, 4 yıl ambulansla şehirlerarası hasta nakli gerçekleştirdim. 2 yıl bir direksiyon eğitmenliği yaptım ve son 1 yıldır da uzun yol şoförlüğü yapıyorum.
"Sen git evinde yemeğini yap" dediler
Bu macera babama verdiğim bir söz ve onu yerine getiriyorum. Bir hayal değil bir hedef bu. Seyahatte ilk olarak Kayseri’de başladım ama turizmciliğe Antalya’da başladım. İlk seferde “Sana yolcuyu emanet edemeyiz, 38 tane can taşıyacaksın. Sen git evinde yemeğini yap” dediler ama bugün ben uzun yol şehirlerarası seyahat kaptanıyım.
Yolcular ilk etapta çok şaşırıyorlar. Heyecanlanıyorlar, “Sizinle mi gideceğiz, siz mi süreceksiniz arabayı?” diyorlar. İlk önce bir güvensizlik yaşıyorlar ama sonrasında gelip teşekkür ediyorlar, tebrik ediyorlar. Onore edici sözlerle karşılaşıyoruz, çok mutlu oluyorlar. İlk etapta korksalar da sonucunda mutlular