İşletmelere 1 milyon liraya kadar faizsiz acil destek kredisi

Depremden etkilenen Malatya'daki sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yıkımın olduğu kentlerde üretimin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek verilen desteklere değindi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, ülkenin güneyini enkaza çevirdi. Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Hatay'da da hissedildi.

Yıkılan binlerce bina, 47 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Yaşanan büyük afetin ardından birlik ve beraberlik içerisinde yaralar sarılmaya başlandı.

Devletim tüm kurumları, STK'lar, gönüllüler, bakanlar, Mehmetçik sahada hummalı çalışmalar yürüttü.

Bakan Varank, sanayi bölgelerini inceledi

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremden etkilenen Malatya'daki sanayi bölgelerinde incelemede bulundu.

Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi eliyle inşaatı tamamlanan Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi'nde inceleme yaptı.

Çalışmaların 15 Nisan'a kadar tamamlanması için talimat verdi

Varank, depremlerde büyük hasar gören Tarihi Şire Pazarı esnafının taşınması için planlanan Yeni Şıra Pazarı Sanayi Sitesi inşaatı hakkında da bilgi alarak çalışmaların 15 Nisan'a kadar tamamlanması için talimat verdi.

Yapımı devam eden Buğday Pazarı'nı da ziyaret eden Varank, Özsan Sanayi Sitesi'nde esnafın talep ve sorunlarını dinledi.

Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde de inceleme yapan Bakan Varank, konteyner, tekstil ve cam üretimi yapan fabrikaların yetkilileriyle görüştü.

Malatya 1. OSB’de faaliyet gösteren ve 392 üreticinin 2 bin ton ürününün bulunduğu Malatya Lisanslı Kuru Kayısı Deposunu da gezerek hasara ilişkin yetkililerden bilgi alan Varank, depremin ikinci haftasında üretime başlayan Ilsan Tekstil'i ziyaret etti.



İşletmelere sağlanan desteklere de değindi

Yıkıma uğramış ilçelerde yatırım yapacak firmaların en üst seviye olan 6. bölge teşviklerden yararlanabileceğini, bunun müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini ifade eden Varank, KOSGEB'in acil destek kredisini de devreye aldıklarını vurguladı.

"1 milyon liraya kadar tamamen faizsiz 1 yılı geri ödemesiz acil destek kredisi vereceğiz"

Bakan Varank, şöyle devam etti:

Burada özellikle hasar görmüş üretici esnaf ve mikro işletmelere 250 bin liraya kadar, küçük işletmelere 500 bin liraya kadar, orta ölçekli işletmelere 1 milyon liraya kadar tamamen faizsiz 1 yılı geri ödemesiz acil destek kredisi vereceğiz. Eğer esnafımızın dükkanı tamamen yıkılmışsa bu krediyi yüzde 50 arttırarak vereceğiz.

Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOSGEB'in alacaklarıyla ilgili bu seneki alacaklarının tamamını biz sildik. Tekrar ayağa kalkmak isteyen sanayici esnafımıza da yeni destekler vermek üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz inşallah elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.