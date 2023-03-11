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"Şampiyon hocalar ayrılıyor, yorumunuz ne?" diyen muhabire Okan Buruk'tan cevap

"Şampiyon hocalar ayrılıyor, yorumunuz ne?" diyen muhabire Okan Buruk'tan cevap

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyon olan hocalar sonraki sezon ayrılıyor, yorumunuz nedir?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.. Buruk, "Ben gerekli dersleri Başakşehir'deyken aldım. Ne yapıp yapmayacağımı biliyorum" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Üst üste 14'üncü zaferini yaşayan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

Okan Buruk'tan net açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yöneltilen sorulara net cevap verdi. Icardi'in geleceği, Zaniolo'nun performansı, ligdeki rekabet ve şampiyonluk yarışı hakkında net ifadeler kullandı.

"Dersimi aldım"

Okan Buruk, "Şampiyon hocalar sonraki sezon ayrılıyor, yorumunuz ne?" sorusuna, "Ben Başakşehir'deyken dersimi aldım. Ne yapıp yapmayacağımı biliyorum" diye cevap verdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Mauro Icardi burada çok mutlu. İnşallah bizle birlikte devam eder. Zaniolo zaten bizim oyuncumuz. Icardi'nin de önümüzdeki sezon kalmasını isterim. İnşallah şampiyon oluruz ve seneye de birliktedevam ederiz. Son hafta şartlar oluşursa, Hatay'a destek için gideriz."

"Jesus'tan böyle bir açıklama duymadım"

"Play-off açıklamasını Jorge Jesus'un ağzından duymadım. Onunla ilgili yazıldı. Bir şey diyemem. Beşiktaş kulübünün görüşü oldu. TFF değerlendirir. Bu saatten sonra bir şey değişmesi zor."

"Rekoru kırdık ama hedefimiz şampiyonluk"

Rekoru kırdık ama asıl bundan sonrası bizim için önemli. 14 maçı kazanmak önemli. Biz bundan sonra yine her maça kazanmak için çıkacağız, her maça aynı ciddiyetle hazırlanacağız. Rekoru kırdık iş bitmedi. Ana hedefimiz şampiyonluk."

"Gerekli dersleri aldım"

"İlk hedefimiz şampiyonluk, bunu yaşamak istiyoruz. Ancak son 3 senede, 3 şampiyon hoca, bir sonraki sene ayrıldı. Ben gerekli dersleri aldım. İnşallah şampiyon olursak, ne yapıp, ne yapmayacağımı çok iyi biliyorum."

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