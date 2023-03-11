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Deprem bölgesinde bir ayda 16 bin artçı deprem meydana geldi

Deprem bölgesinde bir ayda 16 bin artçı deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından 11 il adeta beşik gibi sallanıyor..

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Türkiye, 6 Şubat'ta Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il adeta enkaza döndü.

Deprem 47 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yaşanılan depremlerin ardından artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

16 bin artçı sarsıntı yaşandı

AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in ardından konuşan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 16 bin artçı sarsıntının meydana geldiğini söyledi.

5 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor

Ortalama 5 dakikada bir artçı sarsıntı yaşandığına dikkati çeken Tatar, sadece son 10 günde meydana gelen artçı sayısının 500'ün altında seyrettiğini kaydetti.

Artçı sarsıntıların devam edebileceğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getiren Tatar, yılbaşından bu yana Türkiye'de 22 bin civarında deprem meydana geldiğini dile getirdi.

"11 ilimizde 110 köyümüz tahliye edildi"

Depremlerle ilgili vatandaşları korku ve paniğe sevk edecek açıklamalardan uzak durulmasını isteyen Tatar, şunları söyledi:

Büyük depremlerden sonra bizim ikincil afet diye adlandırdığımız yani depremlerin tetiklediği birtakım olaylar meydana gelebiliyor bölgede. Kaya düşmesi, heyelan gibi birtakım hareketler olabiliyor. Bu anlamda AFAD depremlerin tetiklediği bu ikincil afetleri incelemek, yerinde tespit etmek amacıyla şu anda sahada çok sayıda jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, inşaat mühendisi gibi birçok uzman sahada bu tespitlerini yapmaya devam ediyor.

Özellikle çoğunluğu kırsalda kalmak üzere 180 civarında yerleşim alanında bu tür çalışmalar yürütüldü. Bütün bu çalışmaların sonunda ise deprem bölgesindeki 11 ilimizde 110 köyümüz tahliye edildi.
Tatar ayrıca kaya düşmesi ve heyelanı önleyecek şekilde 34 köyde ıslah çalışması yapıldığı bilgisini de paylaştı.

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