Millet İttifakı'nda bakanlık yarışları! Bomba Babacan iddiası

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından projeler konuşulması gerekirken şimdi de bakanlık savaşları başladı. İttifakta seçimlerin kazanılması durumunda kimin hangi bakanlığı alacağına yönelik kavga sürerken Reuters'ın ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses'in iddiası dikkat çekti.

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Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla sona ermiş gibi gözükürken şimdi de seçimler henüz kazanılmadan bakanlık pazarlıkları başladı.

Ahaber'in özel haberine göre Fatih Portakal yaptığı açıklamalarda altılı masaya ilişkin olası bakanlık dağılımını paylaştı.

Fatih Portakal'ın bilgisine göre 6'lı masadaki bakanlık dağılımı şu şekilde:

CHP: Milli Eğitim, Ekonomi, Dışişleri, Adalet

İYİ Parti: Sağlık, Aile, İçişleri, Tarım

DEVA: Ekonomi, Adalet, Dışişleri

Gelecek Partisi: Adalet, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlığı

Saadet Partisi: Aile Bakanlığı, Tarım Bakanlığı

Demokrat Parti: Kültür ve Turizm, Tarım

"Bakanlıklar pay edilecek"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da "Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda Bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak. Bunu deklare ettikten sonra geri kalan hususların tamamı izafi artık" diye konuştu.

Bir açıklama da Davutoğlu'ndan

Davutoğlu yaptığı açıklamada "Bir partinin oy oranı ne kadarsa ona göre bakanlığı olacak. 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı, 1 bakanlık alacak diyelim A partisinin çok milletvekili var 6-7 bakanlık alacak. Bunları hep konuştuk." dedi.

Reuters'ın iddiası

İngiliz yayın organı Reuters'ın iddiasına göre, seçimin ardından ittifakta Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Reuters'a demeç veren ittifak kaynakları koalisyonun hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacağını ve TCMB başkanı adayının da "hazır" olduğunu iddia etti.

"Ekonomi Bakanlığı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a verilmiş"

Reuters'ın iddiaları sonrası CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses de Millet İttifakı'nda bakanlık tartışmalarına katıldı. Gürses yaptığı açıklamada "Millet İttifakı'nda Ekonomi Bakanlığı İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a verilmiş." ifadelerini kullandı.