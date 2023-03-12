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Depremlerden sonra Hatay'da oluştu! Gören şaştı kaldı

Depremlerden sonra Hatay'da oluştu! Gören şaştı kaldı

Hatay'ın Payas ilçesi sınırlarından geçen Akçay Deresi'nin önünün depremlerde kopan kaya ve toprak parçalarıyla kesilmesi sonucu bölgede gölet oluştu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, dağlık bölgelerde heyelana neden oldu.Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi sınırlarındaki dağlık bölgede yüksek rakımlı bir dağın zirvesinden kopan büyük kütle, Akçay Deresi'nin önünde set oluşturdu.

6 Şubat'tan bu yana biriken su, burada ağaçların arasında turkuaz mavisi bir gölete dönüştü.

Sincan Mahallesi'nde yaşayan Resul Kara gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını belirtti.

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