Depremlerden sonra Hatay'da oluştu! Gören şaştı kaldı

Hatay'ın Payas ilçesi sınırlarından geçen Akçay Deresi'nin önünün depremlerde kopan kaya ve toprak parçalarıyla kesilmesi sonucu bölgede gölet oluştu.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, dağlık bölgelerde heyelana neden oldu.Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi sınırlarındaki dağlık bölgede yüksek rakımlı bir dağın zirvesinden kopan büyük kütle, Akçay Deresi'nin önünde set oluşturdu.
6 Şubat'tan bu yana biriken su, burada ağaçların arasında turkuaz mavisi bir gölete dönüştü.
Sincan Mahallesi'nde yaşayan Resul Kara gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını belirtti.