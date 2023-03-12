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Kocaeli'de korkunç olay! Dışarıya çıktı kanlar içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de korkunç olay! Dışarıya çıktı kanlar içinde kaldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir kişi, iki gün önce tartıştığı kuzenini evinde silahla 6 el ateş ederek öldürdü.

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İddiaya göre, M.A. sabah saatlerinde kuzeni Işık Filiz'in evine geldi. Defalarca kapıyı çalan M.A., Filiz'in dışarıya çıkmasını istedi. M.A., sesler üzerine dışarıya çıkan Filiz'e tabanca ile 6 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ü Filiz'in vücuduna isabet etti, M.A. ise olay yerinden kaçtı. Işık Filiz’in kanlar içinde yerde kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kuzenlerin iki gün önce de tartıştığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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