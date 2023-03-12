Uganda'dan Sivas'a çocuk bakıcılığı yapmaya geldi neden müslüman olduğunu anlattı

Uganda'dan Sivas'a çocuk bakıcılığı yapmaya gelen 31 yaşındaki Yvonne Namubıru, Müslüman olarak Zeynep ismini aldı. Namubıru, Müslüman olmasında en büyük etkenin kendisine iyi davranan işverenleri olduğunu söyledi.

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Sivas'ta yaşayan Başçıl ailesi yoğun iş tempoları nedeniyle çocuklarına bakıcı aramaya başladı. Aile anlaştıkları bir şirket üzerinden Uganda'da yaşayan Yvonne Namubıru adlı genç kadın ile irtibata geçti.

Namubıru ile yapılan anlaşma sonrası çıkarılan izinle genç kadın Sivas'a geldi. Başçıl ailesinin evinde yatılı bakıcı olarak işe başlayan genç kadın, gördüğü aile ortamı sonrası büyük bir memnuniyet yaşadı. Daha sonra işvereni olan Burcu Başçıl'ın tavsiyesi üzerine Müslüman olmaya karar veren genç kadın, işverenine bir gece attığı mesaj sonrası Sivas İl Müftülüğünün yolunu tuttu.

Burada düzenlenen ihtida merasimi sonrası genç kadın kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Zeynep ismini alan genç kadın, Müslüman olmasındaki en büyük etkenin kendisine iyi davranan Başçıl ailesi olduğunu söyledi.

"İlk sorduğumda çok şaşırdı"

Burcu Başçıl, bakıcılarının 'Müslüman olmak ister misin' sorusunu ilk duyunca çok şaşırdığını ifade ederek, “Biz şirket aracılığıyla bir başvuruda bulunduk. Sonraki süreçte Çalışma Bakanlığından izin alarak ülkemize geldi. Ben ve eşim yoğun çalıştığı için yatılı bir yardımcıya ihtiyacımız vardı. Bu süreç içerisinde Zeynep bize destek oldu. 6 aydır bizimle beraber çalışıyor. Zeynep geldikten sonra ben Zeynep'e dönem dönem 'Müslüman olmak ister misin' tarzı sorular sordum. İlk sorumda çok şaşırdı Zeynep. Onu sıkmamak adına aralıklarla tekrar sordum. Müslüman olmayı kabul ettiğini söyledi. Sonrası gece odasına geçtiğinde bana mesaj yollamış. Mesajda 'benim Müslüman olmama vesile sizler oldunuz. Bu süreçte bana çok iyi davrandınız. Çünkü benim bu ülkede çalışan arkadaşlarımın korkunç patronları var.' Bizim ona çok değer verdiğimizi, ondan dolayı da Müslümanlığın onun için kurtuluş olacağını söyledi. Müftülüğe başvurduk. Aslında müftülüğe başvurmamızın sebebi Zeynep İngilizce konuşuyor. Dinimizi de ona anlatırken orada bir eksiklik yaşamamak adına kaynak kitaplar almak adına müftülüğe başvurduk. Sağ olsunlar bize destek oldular” dedi.

"Bana çok iyi davrandılar"

Müslüman olduktan sonra Zeynep ismini alan Yvonne Namubıru, Müslüman olmasındaki en büyük sebebin işverenleri olduğunu ifade ederek, “Müslüman olmamdaki en büyük sebep patronlarımdı. Bana çok iyi davrandılar. Bana yiyecek, içecek ve iş verdiler ve onları ibadet ederken gördüm. Bu beni çok etkiledi. Daha öncesinde de çalıştığım yerde patronlarım beni Müslüman olmaya zorladı. Fakat orada beni ikna eden bir şeyler yoktu. Fakat buradaki insanların sevgisini görünce ve bana değer verdiklerini görünce o yüzden en büyük etken patronlarım oldu” diye konuştu.

"Müslüman olduktan sonra çok güzel duygular hissettim"

Namubıru, Müslüman olduktan sonra çok güzel duygular hissettiğine değinerek, “Müslüman olduktan sonra çok güzel duygular hissettim. Patronlarım da bana bu konuda çok yardımcı oldu. Çalışmam için bana kitaplar temin etti. Ardından bana Kur'an-ı Kerim ayarladılar. Ramazan'dan önce biraz daha kendimi geliştirmeyi ümit ediyorum. Bu konuda çok istekliyim” şeklinde konuştu.