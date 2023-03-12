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Isparta'da 16 yaşındaki Dudu Dicle 3 gündür kayıp! "Kızınız elimizde" diye telefon geldi

Isparta'da 16 yaşındaki Dudu Dicle 3 gündür kayıp! "Kızınız elimizde" diye telefon geldi

ISPARTA'da yaşayan 16 yaşındaki Dudu Dicle Karagöz’den 3 gündür haber alınamıyor. Kızlarının bir şahıs tarafından tutulduğunu iddia eden aile, kızlarının bulunması için yardım istedi.

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Olay, 9 Mart Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi olan Dudu Dicle Karagöz okula gitmek üzere sabah saatlerinde evden çıktı. Dicle'den haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

"İnanmayıp okulu aradım"

Baba Abdullah Karagöz, kızlarının bir şahıs tarafından tutulduğunu belirterek, "Kızım sabah evden 'Okula gidiyorum' diye çıktı. Okula gitmediğinden haberimiz olmadı. Karşı taraf bizi aradı, 'Kızınız bizim elimizde' dedi. İnanmayıp okulu aradım. Müdürümüz 'Bugün okula giriş yapmadı' deyince inandık. Sonra Isparta Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne gittik ve arama çalışmaları başladı" dedi.

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