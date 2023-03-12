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2023 LGS tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu

2023 LGS tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Özer 2023 yılında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav tarihini açıkladı. 2023 LGS ne zaman yapılacak?

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2023 LGS sınav tarihi belli oldu. Buna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Özer açıklamasında, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz." dedi.

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