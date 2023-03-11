Yerli otomobil için tarih verildi! Geri sayım başladı: Togg ne zaman satışa çıkıyor?

"Bu şehirler özellikle son 10-15 yıllık dönemde bölgenin parlayan yıldızı haline gelmiş şehirler. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve diğer tüm şehitlerimiz son dönemde büyük bir atak içerisinde. Biz asla bu şehirlerimizi yalnız bırakamaz, asla onları gözden çıkaramayız. Sadece Kahramanmaraş'ta 2015'te sanayinin ekonominin içindeki payı yüzde 40 iken, bu payı son 6-7 yıl içerisinde yüzde 51'e çıkarmayı başarmışız ve daha gidecek çok yolumuz var. İnşallah bütün bu yolculukta başta MÜSİAD olmak üzere tüm sivil toplum paydaşlarımızla el ele verecek ve bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyor olacağız."