Yerli otomobil için tarih verildi! Geri sayım başladı: Togg ne zaman satışa çıkıyor?
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin büyük bir felaketle mücadele ettiğini, yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.
İlk andan itibaren devletin en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde görülmemiş bir çabayı ortaya koyduğunu aktaran Kacır, "Allah'ın izniyle, inşallah biz bu şehirleri yeniden inşa edecek, yeniden ihya edecek ve daha güçlü bir geleceğe taşıyacak bir inanca ve iddiaya sahibiz." diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yine ilk andan itibaren ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin, ekipmanın, teçhizatın bölgeye tedarik edilmesi, bütün ayni yardımların en etkin şekilde dağıtılmasına yönelik lojistik sistemin oluşturulması, Evim Yuvan Olsun gibi dijital kampanyaların geniş şekilde başlatılması, şimdi de yeniden bu bölgede üretim çalışmalarının hızla başlaması için büyük bir çaba gösterdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti:
"Bu şehirler özellikle son 10-15 yıllık dönemde bölgenin parlayan yıldızı haline gelmiş şehirler. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve diğer tüm şehitlerimiz son dönemde büyük bir atak içerisinde. Biz asla bu şehirlerimizi yalnız bırakamaz, asla onları gözden çıkaramayız. Sadece Kahramanmaraş'ta 2015'te sanayinin ekonominin içindeki payı yüzde 40 iken, bu payı son 6-7 yıl içerisinde yüzde 51'e çıkarmayı başarmışız ve daha gidecek çok yolumuz var. İnşallah bütün bu yolculukta başta MÜSİAD olmak üzere tüm sivil toplum paydaşlarımızla el ele verecek ve bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyor olacağız."