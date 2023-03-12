Ümit Özat "severim ama" deyip şok iddiayı ortaya attı: Siyasi gücünü kullanarak Trabzonspor'a hoca oldu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa edince yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Ünal Karaman da Trabzonspor'la anılan isimlerden biri oldu. Fenerbahçe'nin efsane ismi teknik direktör Ümit Özat, Ünal Karaman'la ilgili gelen soruya cevap verirken "Siyasi gücünü kullanarak Trabzonspor'a hoca oldu" sözlerine yer verdi.

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Son olarak 2020-2021 sezonunda Ankaraspor'da görev alan ve son dönemde sosyal medya platformları YouTube ve TikTok'ta içerikler yayınlayan 46 yaşındaki teknik direktör Ümit Özat, Trabzonspor'un efsane ismi Ünal Karaman'ı hedef aldı.

Bir süredir takım çalıştırmayan, Fenerbahçe'nin efsane ismi Ümit Özat, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Özat, 2018-19 sezonu başında Trabzonspor'un başına geçen ve 1.5 yıl boyunca bordo-mavili ekibi çalıştırarak başarılı sonuçlara imza atan Ünal Karaman'ın 'siyasi' destek sayesinde Trabzonspor'a imza attığını öne sürdü.

"Trabzonspor'a gelmeden önce..."

Özgür Sancar'ın 'Ünal Karaman'ın ismi Trabzonspor ile geçiyor' açıklaması üzerine konuşan Ümit Özat, 'Ünal ağabeyi insan olarak severim ama antrenör olarak başarılı bulmuyorum. Sana bir şey anlatayım. Algı dedikleri. Ünal Karaman Trabzonspor'a gelmeden önce Karabükspor'u çalıştırdı ve Karabükspor'da 9 maçta 9 yenilgi alarak Trabzonspor'a hoca oldu. 9 maçta bir beraberliği yok. 9 maçta 9 mağlubiyet ile Trabzonspor'a hoca oldu. Siyasi gücünü kullanarak. Bu bir gerçek. Trabzonspor'dan sonra Göztepe'den ayrıldı. Rize'den 10-15 maçta ayrıldı. Trabzonspor'da çok iyi bir kadro yakaladı fevri hareket etti ve ayrıldı. Bir lobisi vardır" dedi.