BIST 5.385
DOLAR 18,97
EURO 20,18
ALTIN 1.140,37
HABER /  SPOR

Ümit Özat "severim ama" deyip şok iddiayı ortaya attı: Siyasi gücünü kullanarak Trabzonspor'a hoca oldu

Ümit Özat "severim ama" deyip şok iddiayı ortaya attı: Siyasi gücünü kullanarak Trabzonspor'a hoca oldu

Trabzonspor'da Abdullah Avcı istifa edince yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Ünal Karaman da Trabzonspor'la anılan isimlerden biri oldu. Fenerbahçe'nin efsane ismi teknik direktör Ümit Özat, Ünal Karaman'la ilgili gelen soruya cevap verirken "Siyasi gücünü kullanarak Trabzonspor'a hoca oldu" sözlerine yer verdi.

Abone ol

Son olarak 2020-2021 sezonunda Ankaraspor'da görev alan ve son dönemde sosyal medya platformları YouTube ve TikTok'ta içerikler yayınlayan 46 yaşındaki teknik direktör Ümit Özat, Trabzonspor'un efsane ismi Ünal Karaman'ı hedef aldı. 

Bir süredir takım çalıştırmayan, Fenerbahçe'nin efsane ismi Ümit Özat, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Özat, 2018-19 sezonu başında Trabzonspor'un başına geçen ve 1.5 yıl boyunca bordo-mavili ekibi çalıştırarak başarılı sonuçlara imza atan Ünal Karaman'ın 'siyasi' destek sayesinde Trabzonspor'a imza attığını öne sürdü.

"Trabzonspor'a gelmeden önce..."

Özgür Sancar'ın 'Ünal Karaman'ın ismi Trabzonspor ile geçiyor' açıklaması üzerine konuşan Ümit Özat, 'Ünal ağabeyi insan olarak severim ama antrenör olarak başarılı bulmuyorum. Sana bir şey anlatayım. Algı dedikleri. Ünal Karaman Trabzonspor'a gelmeden önce Karabükspor'u çalıştırdı ve Karabükspor'da 9 maçta 9 yenilgi alarak Trabzonspor'a hoca oldu. 9 maçta bir beraberliği yok. 9 maçta 9 mağlubiyet ile Trabzonspor'a hoca oldu. Siyasi gücünü kullanarak. Bu bir gerçek. Trabzonspor'dan sonra Göztepe'den ayrıldı. Rize'den 10-15 maçta ayrıldı. Trabzonspor'da çok iyi bir kadro yakaladı fevri hareket etti ve ayrıldı. Bir lobisi vardır" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Serdar Ortaç kahroldu! Ünlü şarkıcının kardeşi hayatını kaybetti Serkan Ortaç'ın hastalığı neydi?
Foto Galeri Serdar Ortaç kahroldu! Ünlü şarkıcının kardeşi hayatını kaybetti Serkan Ortaç'ın hastalığı neydi? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Depremle yerle bir olan Emek Mahallesi’nin sakinleri, kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı
Depremle yerle bir olan Emek Mahallesi’nin sakinleri, kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı
Uganda'dan Sivas'a çocuk bakıcılığı yapmaya geldi neden müslüman olduğunu anlattı
Uganda'dan Sivas'a çocuk bakıcılığı yapmaya geldi neden müslüman olduğunu anlattı
Isparta'da 16 yaşındaki Dudu Dicle 3 gündür kayıp! "Kızınız elimizde" diye telefon geldi
Isparta'da 16 yaşındaki Dudu Dicle 3 gündür kayıp! "Kızınız elimizde" diye telefon geldi
2023 LGS tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
2023 LGS tarihi belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu
İstifa sonrası flaş atama! AK Parti Yalova İl Başkanı belli oldu
İstifa sonrası flaş atama! AK Parti Yalova İl Başkanı belli oldu
Sibel Eraslan'ın Milli Görüş'çü'lere çağrı yaptığı yazı olay oldu 'Mücahit Kılıçdaroğlu' tepkisi
Sibel Eraslan'ın Milli Görüş'çü'lere çağrı yaptığı yazı olay oldu 'Mücahit Kılıçdaroğlu' tepkisi
Depremlerden sonra Hatay'da oluştu! Gören şaştı kaldı
Depremlerden sonra Hatay'da oluştu! Gören şaştı kaldı
Millet İttifakı'nın en delikanlısı onlar çıktı! Eski CHP'li Aslı Baykal diyor son paylaşımı yine dikkat çekti
Millet İttifakı'nın en delikanlısı onlar çıktı! Eski CHP'li Aslı Baykal diyor son paylaşımı yine dikkat çekti
Millet İttifakı'nda bakanlık yarışları! Bomba Babacan iddiası
Millet İttifakı'nda bakanlık yarışları! Bomba Babacan iddiası
Temel Karamollaoğlu 'değerlendiriyoruz' dedi ittifak açıklaması
Temel Karamollaoğlu 'değerlendiriyoruz' dedi ittifak açıklaması
Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz
Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz
25 yıl oturduğu binanın enkazında hatıra fotoğrafları arıyor
25 yıl oturduğu binanın enkazında hatıra fotoğrafları arıyor