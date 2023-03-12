Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti

6'lı koalisyonun adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının istifalar sürüyor. DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz partisinden istifa etti.

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Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olarak ilan etmesinin ardından ilk istifa haberi Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirmişti.

"Ruhum razı gelmiyor"

Sabah'ta yer alan habere göre 6'lı masanın diğer küçük ortağı DEVA Partisi'nde de bir istifa geldi.

DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz partisinden istifa etti. Kurnaz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" açıklamasında bulundu.