BIST 5.385
DOLAR 18,97
EURO 20,18
ALTIN 1.140,37
HABER /  POLİTİKA

Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti

Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti

6'lı koalisyonun adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının istifalar sürüyor. DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz partisinden istifa etti.

Abone ol

Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olarak ilan etmesinin ardından ilk istifa haberi  Gelecek Partisi'nden geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muharrem Ödemiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının "hayal kırıklığı" olduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini bildirmişti.

"Ruhum razı gelmiyor"

Sabah'ta yer alan habere göre 6'lı masanın diğer küçük ortağı DEVA Partisi'nde de bir istifa geldi.

DEVA Partisi Tokat İl Başkanı Avukat Murat Kurnaz partisinden istifa etti. Kurnaz, "Zaman, emek ve hayallerimi, lokomotifi Kemal Kılıçdaroğlu olan hisseli harikalar kumpanyasının bir parçası yapmaya ruhum razı gelmiyor" açıklamasında bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'un 2023 deprem risk haritası belli oldu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe en riskli yerler
Foto Galeri İstanbul'un 2023 deprem risk haritası belli oldu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe en riskli yerler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Temel Karamollaoğlu 'değerlendiriyoruz' dedi ittifak açıklaması
Temel Karamollaoğlu 'değerlendiriyoruz' dedi ittifak açıklaması
Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz
Bakan Nebati: EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 50 milyar liraya çıkarıyoruz
25 yıl oturduğu binanın enkazında hatıra fotoğrafları arıyor
25 yıl oturduğu binanın enkazında hatıra fotoğrafları arıyor
Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz
Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz
ABD'den PKK ziyaretleri peş peşe geldi önce Mark Milley şimdi de Kurilla
ABD'den PKK ziyaretleri peş peşe geldi önce Mark Milley şimdi de Kurilla
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçim günü yasakları ve uygulamaları Resmi Gazete’de yayımlandı
Seçim günü yasakları ve uygulamaları Resmi Gazete’de yayımlandı
14 Mayıs seçimlerine girme yeterliliği olan 36 parti Resmi Gazete yayımlandı
14 Mayıs seçimlerine girme yeterliliği olan 36 parti Resmi Gazete yayımlandı
İşletmelere 1 milyon liraya kadar faizsiz acil destek kredisi
İşletmelere 1 milyon liraya kadar faizsiz acil destek kredisi
Ali Sunal'dan unutulmayacak deprem mesajı: Normal olan hesap sormaktır
Ali Sunal'dan unutulmayacak deprem mesajı: Normal olan hesap sormaktır
"Şampiyon hocalar ayrılıyor, yorumunuz ne?" diyen muhabire Okan Buruk'tan cevap
"Şampiyon hocalar ayrılıyor, yorumunuz ne?" diyen muhabire Okan Buruk'tan cevap
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi