İstanbul'un 2023 deprem risk haritası belli oldu! İşte İstanbul'da ilçe ilçe en riskli yerler
KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ili birden vurmuş, binlerce bina yerle bir olurken yıkım sonucu çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yıllardır beklenildiği söylenen büyük İstanbul depreminde riskli bölgeler ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İstanbul'un 2023 deprem risk haritası belli olurken AFAD'ın ‘Kırmızı Eylem’ planında yer alan ilçeler açıklandı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe en riskli yerler ve detaylar haberimizde...
İstanbul deprem risk haritası nasıl? 2023 İstanbul diri fay haritası yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar İstanbul riskli ilçeler hangileri sorusunun cevabını merak ediyor.
AFAD’ın 5 ay önce İstanbul’un deprem riski taşıyan bölgelerine yönelik hazırladığı “Kırmızı Eylem” planına göre, kentte yüzden fazla semtte acilen depreme yönelik dönüşüm yapılması gerekiyor.
Milliyet'te yer alan habere göre; planda, cadde ve sokakların da acil müdahale ekiplerinin girişlerini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilmiş.
Olası Büyük Marmara Depremi’nin İstanbul’da yol açacağı risklere yönelik endişe ve tartışmalar devam ederken, kent genelinde depreme ilişkin en önemli konuların başında eski yapıların dönüştürülmesi geliyor.