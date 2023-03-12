Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti. Acı haberi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından duyurdu.

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Bakan Varank, bir süredir hastanede tedavisi gören babasını kaybetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti. Ziyaretlerini iptal eden Bakan Varank, Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a geçti.



Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'ın kıymetli babası Ali Haydar Varank’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

Ali Haydar Varank, 13 Mart’ta Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında defnedilecek.